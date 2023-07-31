Врачи назвали признаки и причины заболеваний печени

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Заведующая гастроэнтерологическим стационарным отделением Самарской городской больницы № 5, кандидат медицинских наук Надежда Язенок 30 июля рассказала на сайте KP.RU о симптомах цирроза печени. К ним относится повышенная утомляемость, беспричинная потеря веса, нарушения сознания и поведения.
«На развитие цирроза печени может указывать ухудшение аппетита, ощущение дискомфорта в животе, пожелтение кожи, отеки, асцит (скопление жидкости в брюшной полости), кровотечения из носа, желудочно-кишечного тракта, кожный зуд», — пояснила специалист.
Заведующая терапевтическим отделением НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Кристина Георгиевна Тайлер рассказала СЭ, что вред печени наносит обилие жирной пищи и фастфуда, алкоголь, курение (в том числе электронных сигарет), а также бесконтрольный прием лекарственных препаратов и БАДов.
Ранее, 23 ноября 2021 года, мы рассказывали о продуктах, поражающих печень даже у непьющих.
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