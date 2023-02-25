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Сегодня, 10:30

Врачи назвали продукты, которые могут снизить потенцию

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/drazenzigic
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Врач-уролог, кандидат медицинских наук Медицинской компании «Лабквест» Станислав Песегов рассказал «СЭ», что прямого влияния на эректильную функцию еда не оказывает. «Однако существует ряд факторов и заболеваний, приводящих к снижению потенции, среди них сахарный диабет, метаболический синдром, дислипидемия и другие. Эти заболевания находятся в зависимости от рациона и образа жизни», — пояснил специалист.

Другой эксперт — врач-уролог, андролог медицинского центра «СИТИЛАБ», доктор медицинских наук Александр Лубенников — в беседе с корреспондентом «СЭ» подтвердил, что некоторые продукты при регулярном употреблении в большом количестве повышают риск развития атеросклероза, гипертонической болезни и сахарного диабета, которые, в свою очередь, приводят к нарушению потенции. «Фаст-фуд, чипсы и картошка фри, колбасные изделия и консервы, газировки и соки в пакетах, кетчуп и майонез, сдоба и торты, обезжиренные йогуртовые и творожные десерты в долгосрочной перспективе могут стать причиной ухудшения здоровья и, как следствие, снижения потенции», — резюмировал врач.

Ранее мы рассказывали, когда мужчинам стоит обратиться к урологу.

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Польза и вред
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