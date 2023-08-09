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Сегодня, 07:45

Врачи назвали средство для защиты младенцев от опасной ОРВИ

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Младенец на осмотре у врача.
Фото Freepik/freepik
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Врачи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили о необходимости сделать всем младенцам в возрасте до восьми месяцев новую прививку для защиты от тяжелого респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом 5 августа сообщили на сайте издания «Газета.Ру».

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что респираторно-синцитиальный вирус (RSV) вызывает инфекции дыхательных путей у детей разных возрастов, в том числе первых месяцев жизни. «В ряде случаев заболевание протекает тяжело и может быть крайне опасным для недоношенных и ранее болевших малышей. Особенно страдают дети до шести лет», — отметила эксперт.

По словам Екатерины Курбатовой, вспышки инфекции наблюдаются в холодное время года. Она передается воздушно-капельным путем, а инкубационный период занимает до двух-четырех суток. Симптомы RSV могут включать насморк, кашель, боль в горле, температуру, одышку и проблемы с дыханием.

Чтобы предотвратить заражение РСВ у детей необходимо соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки водой с мылом, избегать тесного контакта с больными людьми и переполненных мест, держать младенца подальше от курящих, регулярно проветривать помещения, где находится ребенок, поддерживать оптимальную температуру и влажность воздуха, придерживаться здорового образа жизни, в том числе правильного питания и достаточного отдыха.

«Вакцинация против РСВ может защитить новорожденных от этого вируса. Вакцина показала высокую эффективность в предотвращении тяжелых случаев РСВ у младенцев. Однако, необходимо обратиться к врачу для консультации и рекомендаций по вакцинации, так как каждый случай индивидуален и может иметь свои особенности», — резюмировала медик.

Ранее, 31 октября 2022 года, мы рассказывали, как быстро избавиться от ОРВИ и как ее предотвратить.

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Медицина
Советы и рекомендации
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