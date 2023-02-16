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16 февраля, 23:58

Врачи назвали три главные причины мерзлявости

Алина Савинова
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Врач-невролог Елена Мирошник и эндокринолог Нина Белозерская объяснили, почему некоторые люди постоянно мерзнут.

«Когда человеку постоянно бывает холодно, возникает такая вот мерзлявость — с одной стороны, ответ лежит на поверхности, и мы думаем, что это вегетативные нарушения нервной деятельности, что, в принципе, так и есть. Но нужно копнуть глубже и обследовать человека, потому как к таким вещам может приводить нарушение в работе щитовидной железы, которое влечет за собой плохую терморегуляцию организма», — приводит «Life.ru» слова Мирошник.

Белозерская отметила, что чувство постоянного холода и зябкости обычно говорит о заболевании щитовидной железы, а именно — о дефиците ее гормонов.

«Дело в том, что гормоны щитовидной железы отвечают за все обменные процессы в организме, в том числе и за термогенез. При подобных симптомах пациенту желательно сдать такой анализ, как ТТГ, — это маркер работы щитовидной железы», — добавила Белозерская.

Врачи советуют обращаться к эндокринологам, если беспокоит повышенная мерзлявость.

Источник: https://life.ru/p/1559083
Здоровье
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