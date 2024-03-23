Врачи объяснили, чем опасен парацетамол

Врач-педиатр Светлана Буданцева предупреждает, что парацетамол очень токсичен для печени. Поэтому при его приеме очень важно не переусердствовать, а также учитывать индивидуальные особенности человека, в том числе вес.

Также в беседе с Лайф.ру доктор подчеркнула, что самостоятельно назначать препарат нельзя, он принимается под строгим наблюдением врача.

Кроме того, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов добавил, что парацетамол опасен в нескольких случаях.

«Первое — развитие анафилактического шока у некоторых людей, кровотечения из ЖКТ из-за развития острых эрозий и язв. И гепатотоксическое действие. Это происходит у больных с нарушениями функции, у которых отсутствует фермент CYP2E1, что приводит к увеличению образования гепатотоксического метаболита парацетамола», — подытожил эксперт.