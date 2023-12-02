Врачи объяснили, чем опасны магнитные бури

Врач-терапевт Анастасия Луканина и сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова в интервью «Российской газете» рассказали о воздействии магнитных бурь на организм человека.

Как считает Луканина, ухудшение самочувствия во время погодных изменений — это больше проявления психо-эмоционального состояния.

«Многочисленные исследования, в том числе по хронобиологической тематике, подтверждают, что смена погоды и геомагнитной обстановки сами по себе не могут быть причиной обострения хронических заболеваний или возникновения новых. Понятие метеозависимости вторично и субъективно», — объясняет терапевт.

По словам врача, спровоцировать ухудшение самочувствия может ряд причин: накопленная усталость, бессоница, нарушение рациона и т.д. При регулярном недомогании Луканина советует обратиться к врачу. Только он сможет установить верный диагноз.

Однако сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова уверена, что погодные изменения могут привести к некоторым проблемам со здоровьем. По ее словам, во время магнитных бурь может измениться вязкость крови. Это дополнительный фактор риска для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Может измениться функциональная активность эритроцитов и эндотелиальная дисфункция, ухудшается газообмен, уменьшается количество кислорода в крови, сокращается выработка мелатонина. Все это повышает риск тромбоза вен нижних конечностей, инфаркта», — предупреждает доктор.

Эксперты рекомендуют ежедневно следить за здоровьем: меньше нервничать, исключить алкоголь и курение, ограничить употребление кофе и крепкого чая, пить больше чистой воды. Кроме того, необходимо избегать чрезмерных физических нагрузок.