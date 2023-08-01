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Сегодня, 17:35

Врачи объяснили, чем отличаются гепатит А и Е от гепатита В и С

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Девушка отравилась.
Фото Freepik/jcomp
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Главный внештатный специалист Минздрава Коми по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая рассказала, что в отличие от гепатита B, от которого вакцинируют с младенчества, и С, от которого нет иммунопрофилактики, гепатиты А и Е передаются фекально-оральным способом. То есть это кишечные инфекции. Об этом 30 июля сообщили на сайте информационного агентства БНК.

Гепатит Е наиболее распространен в южных территориях. «У нас за последние два года стали встречаться в республике случаи, когда на даче пили воду некипяченую, считали, что родниковая вода полезная. К сожалению, происходило заражение гепатитом А», — отметила Татьяна Безуглая.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что лучший способ предотвратить заражение гепатитом А — соблюдать личную гигиену и мыть руки перед едой. Вирус также может распространяться через загрязненные фекалиями воду и пищевые продукты, а также контактно-бытовым путем через игрушки, грязные руки и так далее.

«Чтобы обезопасить себя от заражения, рекомендуется мыть руки перед едой и после использования туалета, мыть фрукты и овощи водой перед употреблением, пить только бутилированную воду или воду, которая была обработана методами фильтрации или кипячения. Также следует избегать употребления сырой или недостаточно прожаренной рыбы и мяса и контакта с инфицированными фекалиями и загрязненной водой», — пояснила эксперт. Вакцинация против гепатита А, по ее словам, обеспечит защиту от заболевания на многие годы.

Ранее, 19 июля 2022 года, мы рассказывали, чем можно заразиться на курортах.

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Медицина
Советы и рекомендации
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