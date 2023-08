Врачи объяснили, как определить анемию

Врач, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» рассказала, что причиной сонливости на работе и постоянной усталости может быть анемия. Кроме упадка сил может наблюдаться склонность к обморокам. Для выявления анемии медик порекомендовала сдать анализы на гемоглобин и эритроциты. Об этом 3 августа сообщили на портале News.ru.

По словам эксперта СЭ, врача-иммунолога Натальи Перовой, в анализах указывать на анемию могут несколько показателей. «Например, повышенный процент эритроцитов, отражающий степень их неоднородности по объему крови — RDW (red cell distribution width), и среднего объема эритроцитов в крови — MCV (Mean Cell Volume), указывают на анемию, связанную с нехваткой витамина В12. Снижение того же MCV указывает на дефицит витамина В6 и железодефицитную анемию. Увеличенный показатель МСН — mean cell hemoglobin — также может говорить о дефиците витамина В6 и железа, равно, как и его снижение — признак нехватки железа. Снижение МСНС — mean corpuscular hemoglobin concentration — в том числе указывает на железодефицитную анемию», — пояснила эксперт.

Наталья Перова подчеркнула, что показатели в анализах крови никогда не оцениваются отдельно — всегда в совокупности с другими.

Ранее мы рассказывали, чем опасна анемия и как не допустить ее появления.