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Сегодня, 16:45

Врачи объяснили, как определить бессимптомную болезнь сердца

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Андрей Титаренко
Врач высшей категории
Сердце.
Фото Freepik/freepik
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Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале рассказала, что сильная одышка может появиться из-за порока сердца. Речь идет о бессимптомной болезни — пролапсе митрального клапана. Об этом 8 августа сообщили на портале News.ru.

Кардиохирург НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова (филиал в городе Волжский) Андрей Титаренко рассказал СЭ, что внешние признаки пороков сердца проявляются далеко не всегда и могут быть индивидуальны. Но иногда они заметны невооруженным глазом. «У новорожденных стоит обратить внимание на цвет кожи: бледность или синюшность могут указывать на проблемы с кровообращением или поступлением кислорода. Учащенное или затрудненное дыхание, видимая пульсация на груди или шее также могут быть признаками пороков сердца», — предупредил медик.

По словам Андрея Титаренко, и у детей, и у взрослых внешние признаки могут включать бледность и цианоз (синюшность губ, языка, конечностей) из-за недостаточности кислорода в крови. «Насторожить должны отеки ног, набухание вен на шее или венозные «змейки» на груди, которые могут указывать на нарушение кровообращения. Задержка в физическом росте, неврологические нарушения или отставание в развитии также нередко связаны с пороками сердца. Иногда о наличии проблем с сердцем сигнализирует деформация пальцев и ногтей», — заявил эксперт.

Как отметил кардиохирург, крайне важно обращать внимание на внешние признаки пороков сердца. «Это позволит своевременно обратиться к специалисту, провести дальнейшую диагностику и, если потребуется, лечение», — резюмировал Андрей Титаренко.

Ранее, 4 февраля, мы рассказывали о признаках больного сердца.

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Медицина
Советы и рекомендации
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