Врачи объяснили, как предотвратить отеки ног в дальних поездках

Хирурги-флебологи Василий Гаврилов и Армен Авакян рассказали «СЭ», как избежать отеков ног в дальних поездках.

«Отеки в поездке возникают из-за длительного сидения, низкой подвижности, а также из-за разницы давления при взлете и посадке, если говорить о путешествии на самолете. Такой симптом нередко называют «синдромом путешественника» или функциональной венозной недостаточностью. Хотя отеки могут появиться даже у человека без заболеваний вен», — пояснил Василий Гаврилов. При этом ошибочно думать, что если не пить воду, то отеки будут меньше. Наоборот, из-за этого кровь становится гуще, и венам тяжелее ее перемещать, от чего отеки могут стать еще более выраженными. «Принимать мочегонные препараты также бессмысленно — они будут стимулировать почки выделять воду, кровь опять же станет гуще. При этом вода «застаивается» в ногах и до почек не доходит», — предупредил специалист.

Чтобы предотвратить отеки Армен Авакян порекомендовал перед поездкой не есть соленую еду (задерживает в организме воду), а в самой поездке отказаться от сладких напитков и алкоголя — лучше заменить их водой. «Пейте больше воды, особенно при перелете. За две недели до длительного путешествия можно начать пить флеботоники», — поддержал мнение коллеги Василий Гаврилов.

Кроме того, Армен Авакян предупредил, что в дорогу нужно выбирать удобную обувь, которая не будет сдавливать стопы и нарушать кровообращение. «Рекомендуется выбирать для поездки ортопедические стельки — даже во время длительных прогулок ноги не будут уставать, а значит, вы сможете увидеть больше и получить массу приятных впечатлений», — пояснил врач. Также он посоветовал обязательно делать в пути разминку (если есть такая возможность), а если путешествие проходит на машине — нужно каждые два часа делать остановки, чтобы восстановить кровообращение.

Оба эксперта обратили внимание на необходимость надевать в дорогу компрессионные гольфы, чулки или колготки. «Если еще нет варикоза или есть звездочки, выбирайте первый класс компрессии. В остальных случаях — второй, если нет других назначений врача. Они уберегут ноги от отечности, ощущений усталости и тяжести», — подытожил Василий Гаврилов.

Ранее мы рассказывали, как избежать обострения варикоза.