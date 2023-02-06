Врачи объяснили, как проходит восстановление после инсульта

Невролог Алла Сыркина и хирург Степан Зубенко НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова эксклюзивно для «СЭ» рассказали, что острое нарушение мозгового кровообращения или инсульт встречается в России с частотой от 460 до 560 случаев на 100 000 человек.

«Восстановительное лечение следует начинать как можно раньше, иногда уже в первые дни после перенесенного инсульта. Врачи реабилитологи совместно с пациентом и его семьей планируют программу восстановления, исходя из конкретных целей пациента. Важно, чтобы они были индивидуальны и достижимы», — пояснили врачи. Далее в работу включаются физиотерапевты, помогающие вернуть двигательную активность, логопеды, работающие над восстановлением полноценного питания и речи, эрготерапевты, определяющие, как адаптировать человека и его близких к ежедневным бытовым задачам, а также психологи, нормализующие эмоциональную и когнитивную сферы.

Через некоторое время определяется, достигнуты ли поставленные цели и формируются новые задачи. «Например, пациент, перенесший инсульт, хочет снова есть любимое блюдо самостоятельно — это индивидуальная цель. Для этого необходимо решить ряд задач: восстановить движения в руке, наладить координацию и силу, разобраться в безопасной консистенции блюда, температуре подачи, научиться безопасному положению во время приема пищи», — рассказали специалисты.

По словам Аллы Сыркиной и Степана Зубенко, реабилитация занимает недели, иногда и месяцы. «Если цель достижима, а близкие пациента оказывают ему необходимую поддержку и следуют всем рекомендациям специалистов, то результат непременно будет заметен. Главное — как можно раньше обратиться за профессиональной помощью, ведь шансы на восстановление максимальны в первые 6-12 месяцев после инсульта», — резюмировали специалисты.