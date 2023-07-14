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Сегодня, 14:00

Врачи объяснили, как сильный иммунитет влияет на менингококковую инфекцию

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Врач со шприцом и инъекцией.
Фото Freepik/freepik
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6 июля на портале «Екатеринбург онлайн» рассказали, почему при менингите смерть может наступить молниеносно и при чем тут иммунитет. Как пишет издание, у обоих складских работников Ozon, умерших в Екатеринбурге от менингита, инфекция развилась стремительно, буквально за сутки. Молниеносная или генерализованная форма менингита нередко возникает у молодых людей.

«От здоровья до крайне тяжелого состояния проходят считаные часы — врачи называют это септическим шоком, это цитокиновый шторм. Но гораздо более молниеносно, чем при ковид, потому что инфекция не вирусная, а бактериальная. Мы ведь привыкли, что тяжело переносят хронические больные, а менингококк любит молодых и здоровых, это болезнь богатых. Одна из версий — причина в собственном сильном иммунитете: чем сильнее иммунитет, тем он ярче реагирует», — пояснил собеседник издания врач-инфекционист. По его словам, чем сильнее иммунитет, тем больше бактерий в крови разрушается одномоментно и тем тяжелее форма заболевания.

Врач-иммунолог Наталья Перова поделилась с СЭ на этот счет своим мнением. «О том, что менингококковая инфекция поражает людей с сильным иммунитетом, ни в какой научной литературе такого не встречала и никакой подобной информации не имею. Наоборот, менингит часто поражает людей, чей иммунитет может быть ослаблен: детей от шести месяцев до трех лет, подростков, студентов в общежитиях, путешественников в неблагополучных для заболевания местах, ВИЧ-инфицированных, контактирующих с больными менингитом, работающих с изолятами N.meningitidis», — подчеркнула специалист.

Из симптомов при этом развивается лихорадка, головная боль, ригидность (скованность) мышц шеи, может быть тошнота, рвота, светобоязнь, нарушение сознания, сыпь. «Хорошую защиту дает вакцинация, которая обеспечивает типоспецифический иммунитет, то есть защиту от конкретной болезни», — подытожила медик.

Ранее, 7 июля, мы рассказывали, может ли менингококковая инфекция распространиться через посылки.

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Медицина
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