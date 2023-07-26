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Сегодня, 08:15

Врачи объяснили, почему обнаружение рака на ранней стадии важно для его лечения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
На приеме у врача.
Фото Freepik/pressfoto
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Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин 25 июля в беседе с порталом «Федерал Пресс» рассказал, что главное условие в благополучном лечении рака — диагностирование на ранней стадии. «Есть разные формы рака, но сами по себе клетки крови делятся с большой скоростью. Поэтому опухолево-клеточный клон очень быстро замечает костный мозг и разносится по организму», — объяснил врач.

Заведующий радиотерапевтическим отделением Института ядерной медицины Корней Тевс рассказал СЭ, что если очаг раковых клеток небольшой, то пациент может этого даже не ощущать. Однако эти очаги имеют свойство расти и вызывать боль, при которой иногда даже не помогают сильнейшие обезболивающие. Поэтому основные цели терапии — избавить человека от боли и сохранить орган или кость.

«Для обезболивания большого количества очагов, в тех случаях, когда дистанционная лучевая терапия может повредить и здоровые жизненно важные органы, используют радионуклидную терапию. Действующее вещество накапливается в метастазах и изнутри облучает очаги, снижается эффективность убийства опухолевых клеток, но зато достигается более широкий диапазон обезболивающего эффекта, при этом оба вида терапии могут применяться в комбинации», — заключил медик.

Ранее, 23 марта, мы рассказывали, как защитить себя от рака.

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Медицина
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