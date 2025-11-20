Врачи объяснили, почему парфюм и вейпы смертельно опасны для питомцев

Ароматизаторы, освежители воздуха и парфюмерия могут представлять реальную угрозу для домашних кошек и собак. Постоянное применение таких средств, которые распыляют в воздух химические соединения, потенциально опасно и для людей, поэтому врачи советуют не злоупотреблять ими пишет 360.ru.

Так, в Магнитогорске недавно хозяева столкнулись с трагедией — погибла кошка, а собака оказалась в тяжелом состоянии: причиной стали ароматические свечи. Как отметил кандидат медицинских наук и ветврач высшей категории Михаил Шеляков, ароматические добавки действительно способны сильно раздражать животных.

«Человек духами побрызгался — на кошку это упало. Лапки облизала — получила аллергическую реакцию, кашель, массу неприятных вещей», — сказал эксперт.

Шеляков добавил, что в большинстве ароматических масел концентрации вредных веществ и канцерогенов невелики, поэтому маловероятно, чтобы они мгновенно разрушили печень животного. По его оценке, у погибшей кошки могло уже быть скрытое заболевание, которое ароматическая свеча обострила. Больше риска, по его словам, приносит пар от вейпов: он чаще провоцирует у собак и кошек аллергии и патологии бронхолегочной системы.

Терапевт, кардиолог и специалист по функциональной диагностике Андрей Кондрахин добавил, что постоянное применение ароматизаторов и освежителей вредно не только для питомцев, но и для людей. Летучие вещества из таких средств испаряются и распространяются по всему помещению, при этом животные обычно страдают сильнее.

«Для человека это может быть нормально, а для животных способно действительно вылиться в такие последствия», — резюмировал врач.