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Сегодня, 18:45

Врачи объяснили, в какой момент формируется алкоголизм

Фото istockphoto.com/ZzzVuk
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Врачи специально для портала 76.ru рассказали о стадиях алкоголизма: начальную, среднюю и конечную. По словам экспертов, алкоголизм считается патологией психического характера.

«На начальном этапе не возникает синдрома похмелья, отсутствуют запои. Умеренный период наступает, когда человек теряет контроль над дозой и состоянием, возникают похмелье и первые осложнения. Заключительный этап характеризуется глубокими личностными изменениями, деградацией и социальной дезадаптацией», — говорят специалисты.

Врачи также напомнили, что люди, страдающие алкоголизмом, как правило, отказываются признавать проблему. Рекомендуется обращаться за помощью к специалистам уже при первых признаках.

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