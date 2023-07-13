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Сегодня, 20:15

Врачи оценили риски заражения вирусом Оз в России

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Девушки японки.
Фото Freepik/freepik
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Министерство здравоохранения Японии зарегистрировало первый в мире случай заражения человека вирусом Оз. Он привел к летальному исходу у женщины в возрасте старше 70 лет. Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок 11 июля в беседе с изданием «Вечерняя Москва» рассказал, что вирус Оз относится к тоготовирусам, которых известно около десяти видов. Переносят их клещи рода амблиома, в основном в тропиках и субтропиках (Индии, Индонезии, Японии, во Вьетнаме, в Таиланде и на Шри-Ланке). Среди людей, по его словам, подвержены риску заражения те, кто постоянно контактирует с животными, в том числе охотники.

Как пояснила СЭ врач-иммунолог, аллерголог Наталья Перова, на территории РФ таких клещей нет. Однако не все так просто: «По данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, впервые вирус Оз выявлен у клещей Amblyomma testudinarium в 2018 году. Это РНК-вирус, который может заражать людей и млекопитающих. РНК-вирусы особенно склонны к мутациям, в связи с этим нельзя со 100% гарантией сказать, что он не распространится за пределы Японии», — заключила медик.

Ранее, 16 мая, мы рассказывали о заболеваниях, которые обостряются весной и летом.

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Медицина
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