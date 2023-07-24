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Сегодня, 11:45

Врачи предупредили о продуктах, ухудшаюших потенцию

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мужчина ест.
Фото Freepik/pressfoto
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Врач-дерматовенеролог Роман Иванов 22 июля в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал, что фастфуд, сладкое и алкоголь способны ухудшить потенцию. К примеру, один гамбургер снижает уровень тестостерона на 25%, а 120 граммов этанола (примерно пять банок пива) — на 23%.

Доктор медицинских наук, уролог-андролог Александр Лубенников рассказал СЭ, что снизить потенцию также может включение в рацион колбасных изделий, консерв, кетчупа, майонеза, обезжиренных йогуртовых и творожных десертов, газировки и соков в пакетах. «При регулярном их употреблении в большом количестве развивается риск атеросклероза, гипертонической болезни и сахарного диабета. Важно знать, что эти заболевания приводят к нарушению потенции», — резюмировал врач.

Ранее, 10 апреля, мы рассказывали о продуктах, улучшающих потенцию.

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Польза и вред
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