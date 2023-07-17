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Сегодня, 15:35

Врачи предупредили об опасности незащищенного секса

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Рука с презервативом.
Фото Freepik/freepik
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17 июля на портале «Екатеринбург онлайн» уральские венерологи рассказали, что пациенты все реже пользуются презервативами, обманывают, рассказывая нереальные истории, и скрывают важную информацию. «Пациенты приходят вообще разные: у кого-то новая любовь в 70 лет, у другого случайная связь в 20 на тусовке, у третьих роман в 35. Большинство пациентов все-таки в возрасте от 35 до 50. Помните: абсолютно все контакты с партнерами, чей половой статус вы не знаете, могут быть опасными», — предупредил собеседник издания.

Врач-гинеколог Мария Филатова назвала СЭ самые эффективные методы защиты от заболеваний, передающихся половым путем. К ним относится использование презервативов, взаимная моногамия, воздержание, а также в некоторых случаях вакцинация. «Вакцины могут быть эффективной мерой защиты и профилактики гепатита В и папилломавируса человека. Последнюю рекомендуется делать еще в подростковом возрасте (с 9-11 лет) или до 26 лет. В более старшем возрасте решение о вакцинации должно приниматься совместно с врачом», — резюмировала врач.

Ранее, 9 апреля, Мария Филатова развеяла мифы о заболеваниях, передающихся половым путем.

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Медицина
Советы и рекомендации
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