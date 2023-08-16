Врачи рассказали, чем грозят скачки холестерина

13 августа на сайте издания «Газета.Ру» кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, чем опасны скачки холестерина. По ее словам, это сигнал нарушения обмена холестерина: печень начинает вырабатывать так называемый «плохой» холестерин (ХЛНП) больше, чем это необходимо, из-за чего появляются бляшки, нарушается кровоток, страдают сосуды. «Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт», — предупредила специалист.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что со скачками холестерина связаны такие заболевания, как атеросклероз (повышенный уровень холестерина приводит к образованию холестериновых бляшек на стенках артерий и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний), ишемическая болезнь (бляшки образуются в артериях сердца, приводя к острым болям в груди, одышке, слабости), инсульт (бляшки появляются в артериях, которые снабжают кровью мозг).

Кроме того, могут возникнуть и другие осложнения. «Высокий уровень холестерина также может увеличить риск развития других заболеваний, таких как диабет, гипертония и прочие. Поэтому важно следить за уровнем холестерина в крови и принимать меры для его снижения, если он повышен», — резюмировала Екатерина Курбатова.

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