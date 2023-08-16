Врачи рассказали, чем грозят скачки холестерина

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13 августа на сайте издания «Газета.Ру» кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала, чем опасны скачки холестерина. По ее словам, это сигнал нарушения обмена холестерина: печень начинает вырабатывать так называемый «плохой» холестерин (ХЛНП) больше, чем это необходимо, из-за чего появляются бляшки, нарушается кровоток, страдают сосуды. «Инфаркт случается, когда бляшка лопается. Это происходит почти мгновенно. Так начинается инфаркт или инсульт», — предупредила специалист.
Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что со скачками холестерина связаны такие заболевания, как атеросклероз (повышенный уровень холестерина приводит к образованию холестериновых бляшек на стенках артерий и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний), ишемическая болезнь (бляшки образуются в артериях сердца, приводя к острым болям в груди, одышке, слабости), инсульт (бляшки появляются в артериях, которые снабжают кровью мозг).
Кроме того, могут возникнуть и другие осложнения. «Высокий уровень холестерина также может увеличить риск развития других заболеваний, таких как диабет, гипертония и прочие. Поэтому важно следить за уровнем холестерина в крови и принимать меры для его снижения, если он повышен», — резюмировала Екатерина Курбатова.
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