Врачи рассказали, чем опасна лихорадка денге

19 июля на портале «Путевой дневник» врач-инфекционист Роза Сивякова рассказала о лихорадке денге. Симптомы, очень похожие на эту болезнь, стали появляться у вернувшихся из Египта россиян.

«Это довольно распространенная лихорадка, нередка она и в России. Ее привозят туристы, которые приезжают из эндемичных стран. Но важно помнить, что если эти случаи заболевания именно лихорадка денге, то заболевший человек опасности не представляет, эта болезнь не передается воздушно-капельным путем», — пояснила специалист.

Переносчики заболевания — комары Aedes aegypti. Для лихорадки денге свойственна головная боль, тошнота, рвота, боль в мышцах и суставах, высокая температура до 40 градусов, которая то поднимается, то резко падает. Но уже через 10 дней больной выздоравливает. Летальный исход возможен, если человеку не было оказано соответствующее лечение.

Иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что лихорадка денге все-таки чаще возникает в странах Юго-Восточной Азии, регионах с субтропическим климатом, на территории Австралии и Южной Америки.

«Конечно, в связи с развитым туризмом нельзя ручаться за то, что эта лихорадка не посетит другие страны, что мы сейчас и наблюдаем. Поэтому, кроме стандартных мер защиты — максимально закрытой одежды, использования репеллентов, инсектицидов и сеток на окнах и дверях — чтобы иметь силы для борьбы с вирусом, важно сбалансированно питаться, соблюдать режим сна и отдыха», — резюмировала врач.

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