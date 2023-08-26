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Сегодня, 14:10

Врачи рассказали, чем опасны паразиты для человека

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
Градусник.
Фото Freepik/xb100
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13 августа руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская в беседе с порталом «Мослента» рассказала о признаках паразитов. О них могут сигнализировать проблемы в работе пищеварительной системы — диарея, боли в животе, тошнота и рвота, снижение аппетита и уменьшение веса, а также снижение гемоглобина и эритроцитов.

«Часто человек начинает ощущать сильную усталость без видимых причин, могут появиться отсутствующие ранее аллергические реакции, например крапивница, а также до субфебрильных значений может повыситься температура — чуть выше 37 градусов», — пояснила Ольга Малиновская.

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), паразитами во всем мире заражены около 4,3 млрд человек. «На третьем месте по числу больных в мире среди всех наиболее значимых инфекционных и паразитарных болезней стоят гельминтозы (заражения глистами). Для сравнения: ежегодное количество больных гриппом и ОРВИ находится только на шестом. Когда ресурсы тела ослаблены, «подселенцы» легко занимают пространство внутри кишечника и кормятся тем, что ест человек», — отметила специалист.

По словам Галины Хусаиновой, паразиты маскируются под любые другие болезни. «Лечение по симптомам уводит в сторону от причины болезни. Интоксикация нарастает, и плохое самочувствие только усугубляется. Например, скачки температуры в районе 37-38 градусов могут сопровождаться запором или, наоборот, послаблением кишечника, и часто воспринимаются как пищевое отравление или реакция на смену питания, акклиматизацию в отпуске», — подчеркнула эксперт. Жаропонижающие средства убирают симптом, но не причину, поэтому ситуация может усугубиться неправильным лечением.

Помимо основной проблемы — глистной инвазии — присоединяются дополнительные инфекции. «Болезнь поражает не только в кишечник, но и другие органы. Развиваются хронические заболевания, кожный зуд, вздутие живота, головные боли — это малый перечень проблем, которые сопровождают зараженного человека. Иногда развивается острая аллергическая реакция, что дополнительно искажает иммунный ответ организма», — предупредила Галина Хусаинова.

Затягивание диагностики и выявления причины бывает критическим для назначения «мягких» адекватных мер. В остором состоянии человек попадает в больницу, где врачам уже приходится бороться не за здоровье, а за его жизнь. «Возьмите на заметку: те, кто проводит активную профилактику от паразитов всей семьей в конце лета и начале осени, забывают о простудах и болезнях на всю зиму», — резюмировала специалист.

Ранее, 4 мая, мы рассказывали, как определить, что у вас паразиты.

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Медицина
Советы и рекомендации
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