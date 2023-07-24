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Сегодня, 15:20

Врачи рассказали, чем отличается ротавирус от отравления и как его предотвратить

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Ребенок в туалете.
Фото Freepik/jcomp
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Гастроэнтеролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Ольга Глушко 17 июля рассказала «Газете.Ru», как отличить пищевое отравление от ротавирусной инфекции. Пищевое отравление обусловлено попаданием в организм опасных бактерий или ядовитых веществ из продуктов питания.

«Классические симптомы отравления — тошнота, рвота, диарея. Они обычно возникают одновременно у всех, кто употреблял некачественные продукты. Первые признаки отравления могут проявиться через два-четыре часа после еды. Возможна рвота, приносящая некоторое облегчение, боль, чаще в верхней части живота, диарея, тошнота, небольшой подъем температуры, головная боль и общая слабость», — пояснила специалист.

Ротавирусную инфекцию, в отличие от отравления, вызывает вирус, инкубационный период которого длится от двух до пяти дней. Он может попасть в организм с продуктами, зараженной водой или воздушно-капельным путем. «Характерные признаки ротавирусной инфекции — высокая температура до 38-39°С, частая рвота, которая не приносит облегчения, обильный водянистый стул, боль в животе в виде кишечных спазмов, потеря аппетита и вялость», — отметила Ольга Глушко. Кроме того, у детей может возникнуть насморк и кашель.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ о мерах, которые можно предпринять для защиты от ротавирусной инфекции. «Во-первых, это личная гигиена. Частое мытье рук с мылом и водой важно для предотвращения распространения ротавируса. Особенно важно мыть руки после посещения туалета и после прихода с улицы», — предупредила специалист.

Второе, не менее важное правило — избегать контакта с зараженными людьми, использования общей посуды, полотенец, предметов личной гигиены и игрушек. Третье — поддерживать чистоту, проводить дезинфекцию: «Это включает в себя чистку и дезинфекцию игрушек, столешниц и других поверхностей, которые могут контактировать с вирусом», — пояснила Екатерина Курбатова. Также следует избегать плавательных бассейнов, а для детей до года предусмотрена вакцина от ротавируса.

«Прививка не дает 100% гарантии, но в случае заражения болезнь будет протекать намного легче. Если кто-то действительно заразился ротавирусом, важно поддерживать уровень гидратации — выпивать много жидкости. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация», — резюмировала врач.

Ранее, 19 июля, мы рассказывали, как избежать заражения энтеровирусной инфекцией.

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Медицина
Советы и рекомендации
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