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Сегодня, 07:45

Врачи рассказали, что нужно, чтобы хорошо выспаться

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Девушка спит на столе за учебой.
Фото Freepik/senivpetro
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23 июля на сайте телекомпании «КТВ-Луч» детский врач-невролог Рифат Рамазанов рассказал, сколько нужно спать в разном возрасте. По его словам, новорожденным и младенцам до трех месяцев рекомендуется до 15-18 часов сна, младенцам — от четырех до 11 месяцев — 12-15 часов, детям одного-двух лет — 11-14 часов, дошкольникам — 10-13 часов, младшим школьникам до 13 лет — 9-11 часов, подросткам до 17 лет — 8-10 часов, а взрослым от 18 лет и старше достаточно семи-девяти часов. «Не следует спать больше, чем требует ваш организм — эти попытки также приведут к плохому самочувствию», — пояснил медик.

Врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков рассказал СЭ, что во время сна крайне важное значение имеет температура. «Когда дело доходит до сна, организм переходит в режим отдыха и температура тела снижается на несколько градусов. Чем быстрее остывает тело, тем скорее организм начинает посылать сигналы сна. Чтобы человек уснул, температура кожи должна опуститься ниже 30°C. Самый простой способ это сделать — спать голышом. Улучшить качество сна поможет также температура окружающей среды между 15,6-19,4°C — это приводит к тому, что фаза быстрого сна, которая успокаивает наше тело и разум, остается нетронутой», — резюмировал эксперт.

Ранее, 22 марта, мы рассказывали, чем опасен недосып.

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