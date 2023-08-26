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Сегодня, 14:40

Врачи рассказали, как уберечь себя от ботулизма

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Заготовки на зиму.
Фото Freepik/freepik
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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с порталом RT рассказала, как правильно готовить и хранить домашние консервы, чтобы не столкнуться с ботулизмом. «Хранить банки с консервацией при температуре не выше +15°С. Отдавать предпочтение консервам с высокой кислотностью: маринованные овощи и грибы безопаснее соленых. При консервации огурцов, моркови, кабачков и других овощей с низкой кислотностью стоит применять рецепты, которые подразумевают добавление уксуса. Он подавляет размножение патогенных бактерий», — пояснила специалист.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что ботулизм — это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Clostridium botulinum. Она может содержаться в мясных и овощных консервах, вяленой рыбе и других продуктах. Ботулизм поражает нервную систему и может привести к летальному исходу.

Чтобы уберечься от ботулизма, Екатерина Курбатова порекомендовала не покупать продукты на рынке и у случайных лиц, неизвестного происхождения, с поврежденной упаковкой и с истекшим сроком годности. Опасность представляют продукты, которые хранились при неправильной температуре или изначально не соответствуют стандартам качества.

Важно готовить только из качественных ингредиентов и соблюдать правила хранения продуктов. «Если есть сомнения в безопасности продукта, лучше прокипятить содержимое банки, поскольку ботулинус погибает при кипячении. Однако этот метод обеззараживания не очень популярен, так как продукт может изменить свой вкус. Первоначальные симптомы ботулизма схожи с обычным отравлением, далее вирус поражает нервную систему. При проявлении этих признаков стоит незамедлительно обратиться к врачу», — резюмировала эксперт.

Ранее, 6 января, мы рассказывали, в чем разница между отравлением и проблемами с поджелудочной.

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Медицина
Советы и рекомендации
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