Врачи рассказали, как улучшить здоровье почек после 45 лет

9 августа на портале PrimaMedia рассказали, что улучшить здоровье почек после 45 лет поможет достаточное употребление чистой питьевой воды и черника в рационе. «Эта ягода содержит антиоксиданты и полезные соединения, которые могут уменьшить воспаление и защитить почки. Черника также — источник витамина C и витамина K, а также волокон, которые помогают улучшить общее состояние организма», — написали в СМИ.

Заведующая терапевтическим отделением НМИЦ ТИО имени академика В.И.Шумакова Кристина Тайлер рассказала СЭ, что поддержать здоровье почек помогут отказ от курения, уменьшение в рационе кофеина и пищи, насыщенной солью.

Кроме того, медик порекомендовала не терпеть и вовремя опорожнять мочевой пузырь. «В современном мире высоких нагрузок и занятости это встречается довольно часто. Стоит помнить, что такая привычка ведет к воспалительным заболеваниям мочевыделительной системы», — заключила Кристина Тайлер.

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