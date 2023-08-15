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Сегодня, 13:35

Врачи рассказали, какие причины кашля опасны, а какие нет

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Легкие в руках врача.
Фото Freepik/freepik
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15 августа онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов в беседе с изданием «Газета.Ru» рассказал, что кашель может быть симптомом опасного заболевания. «Длительный и возникший без видимой причины кашель, а также появление слизи или крови в мокроте — еще одни возможные симптомы рака. К скрытым симптомам относятся также апатия и слабость. Конечно, эти ощущения могут возникнуть и при других заболеваниях, однако, если они долгое время сопровождают, стоит перестраховаться и обратиться к врачу, ведь это возможные признаки онкологического заболевания», — предупредил медик.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что не всегда затянувшийся кашель говорит о таких критичных патологиях. «Одна из самых частых причин хронического кашля — синдром постназального затека. Это воспалительный процесс верхних дыхательных путей — носоглотки, полости носа, околоносовых пазух, при котором отделяемая из полости носа слизь стекает по задней стенке глотки и раздражает ее, приводя к кашлю», — пояснила специалист.

По словам Натальи Перовой, человек может жаловаться на ощущение слизи на задней части глотки и кашель с выделением небольшого количества слизи, который обычно усиливается утром. Хрипы при этом не прослушиваются. «Однако для постановки точного диагноза и назначения лечения необходимо обратиться к врачу», — резюмировала иммунолог.

Ранее, 23 июня, мы рассказывали о неочевидных причинах кашля и першения в горле.

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Медицина
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