Врачи рассказали, когда отеки указывают на болезни сердца

18 июля эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала о причинах отеков. «Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей, то можно заподозрить патологию щитовидной железы. Если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело, то прежде всего проверяем почки. Отеки могут быть локализованными, например отеки ног. В этом случае тоже надо для начала посмотреть сердце и сердечно-сосудистую систему», — пояснила специалист. По ее словам, отеки также бывают при недостатке белка в пище, как правило, при каких-то экстремальных диетах.

Кардиохирург, сосудистый хирург Тимур Халилулин рассказал СЭ, что, если отеки дополняют некоторые симптомы, это точно говорит о болезнях сердца. «Сердечно-сосудистые заболевания могут достаточно разнообразно проявляться, но чаще всего снижается возможность выполнять привычные физические нагрузки, при этом появляется одышка, которая проходит в покое. Могут быть давящие, сжимающие боли за грудиной, жжение в груди, ощущение тяжести при выполнении любой, даже незначительной физической нагрузки, выраженная слабость, увеличение веса, падение артериального давления. Эти симптомы должны стать поводом обратиться к специалисту», — резюмировал врач.

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