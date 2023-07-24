Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:45

Врачи рассказали, когда отеки указывают на болезни сердца

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Сердце.
Фото Freepik/freepik
Telegram Дзен

18 июля эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала о причинах отеков. «Если человек просыпается утром, и у него отекшие руки, скованность кистей, то можно заподозрить патологию щитовидной железы. Если у человека отекает сначала лицо, возникают мешки под глазами, а потом отек как бы распространяется на все тело, то прежде всего проверяем почки. Отеки могут быть локализованными, например отеки ног. В этом случае тоже надо для начала посмотреть сердце и сердечно-сосудистую систему», — пояснила специалист. По ее словам, отеки также бывают при недостатке белка в пище, как правило, при каких-то экстремальных диетах.

Кардиохирург, сосудистый хирург Тимур Халилулин рассказал СЭ, что, если отеки дополняют некоторые симптомы, это точно говорит о болезнях сердца. «Сердечно-сосудистые заболевания могут достаточно разнообразно проявляться, но чаще всего снижается возможность выполнять привычные физические нагрузки, при этом появляется одышка, которая проходит в покое. Могут быть давящие, сжимающие боли за грудиной, жжение в груди, ощущение тяжести при выполнении любой, даже незначительной физической нагрузки, выраженная слабость, увеличение веса, падение артериального давления. Эти симптомы должны стать поводом обратиться к специалисту», — резюмировал врач.

Ранее, 22 апреля, мы рассказывали, какие анализы нужно сдать, если вы постоянно отекаете.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
0
Читайте также
Во Львове неизвестные пытались украсть останки Героя СССР Николая Кузнецова
В Москве упали два беспилотника, повреждены два нежилых здания
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Игнатьев — новый тренер «Куньлуня», Fan ID в хоккее не будет
Топ-5 голов 2-го тура МФЛ
Усиление бело-голубых и Проскуряков — в «Авангарде»
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Федотов простил ЦСКА
Топ-5 событий недели. Просветов остался в «Аризоне»
Чешский татарин — в «Ладе» и тренерский дебют Лемтюгова
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Тимченко ушел из СКА, Грицюк и Ткачев об «Авангарде»
Сергей Гомоляко: селекция «Магнитки», Прохоркин, Майе, поиск вратаря
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты объяснили, какой крем поможет сохранить красоту кожи летом