Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Не болеть
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Врачи рассказали о новом заболевании 21 века
Здоровье

30 октября, 15:30

1 мин.

Врачи рассказали о новом заболевании XXI века

Мария Задорожная
Автор
Девушка устала работать
Фото prostooleh, Freepik

Новым заболеванием XXI века стал синдром постоянной усталости. Люди часто ощущают разбитость, жалуются на слабость и потерю интереса даже к простым делам, несмотря на отсутствие серьезной физической активности. Об этом пишет Telegraph, со ссылкой на врачей.

Чаще всего этому способствуют недосып, неправильное питание, постоянный стресс и малоподвижный образ жизни.

Врачи предупреждают: если усталость не проходит после отдыха или изменения режима, это повод для беспокойства. Она может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о нарушениях обмена веществ или даже онкологических заболеваниях.

Признаки постоянной усталости.6 причин, которые приводят к постоянной усталости: рассказывает врач
1
ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
Читайте далее
В России запустили производство вакцины от вируса папилломы человека

  • андр

    Раньше темп жизни был спокойный, часы даже были с одной-часовой стрелкой при Петре. Сейчас нужно спешить, чтобы успеть (куда непонятно). Постоянный стресс. Верните темп жизни и всё наладится.

    30.10.2025