Врачи рассказали о новом заболевании XXI века

Новым заболеванием XXI века стал синдром постоянной усталости. Люди часто ощущают разбитость, жалуются на слабость и потерю интереса даже к простым делам, несмотря на отсутствие серьезной физической активности. Об этом пишет Telegraph, со ссылкой на врачей.

Чаще всего этому способствуют недосып, неправильное питание, постоянный стресс и малоподвижный образ жизни.

Врачи предупреждают: если усталость не проходит после отдыха или изменения режима, это повод для беспокойства. Она может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о нарушениях обмена веществ или даже онкологических заболеваниях.