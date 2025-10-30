Врачи рассказали о новом заболевании XXI века

30 октября, 15:30
Новым заболеванием XXI века стал синдром постоянной усталости. Люди часто ощущают разбитость, жалуются на слабость и потерю интереса даже к простым делам, несмотря на отсутствие серьезной физической активности. Об этом пишет Telegraph, со ссылкой на врачей.
Чаще всего этому способствуют недосып, неправильное питание, постоянный стресс и малоподвижный образ жизни.
Врачи предупреждают: если усталость не проходит после отдыха или изменения режима, это повод для беспокойства. Она может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем, в том числе о нарушениях обмена веществ или даже онкологических заболеваниях.
андр
Раньше темп жизни был спокойный, часы даже были с одной-часовой стрелкой при Петре. Сейчас нужно спешить, чтобы успеть (куда непонятно). Постоянный стресс. Верните темп жизни и всё наладится.
