Врачи рассказали о причинах кашля

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что сухой кашель может появиться из-за гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, заболевания бронхов, легких, глотки и гортани (такой кашель возникает параллельно с першением в горле). Не стоит исключать и аллергическую реакцию, при которой кашель появляется из-за раздражения рецепторов. Об этом 8 июля сообщили на сайте издания «Вечерняя Москва».

Руководитель центра персонифицированной медицины, врач-терапевт, кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА России Светлана Мартынова рассказала СЭ, что кашель также может быть вызван заболеваниями щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная недостаточность, стеноз митрального клапана), а также курением. «Если кашель сопровождается повышенной раздражительностью, снижением работоспособности, нарушением сна и тревожностью, а других причин, которые могли бы спровоцировать приступы, нет — возможно, дело в психогенных факторах», — заключила врач.

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