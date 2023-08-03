Врачи рассказали о признаках снижения иммунитета у детей

2 августа кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Pravda.Ru рассказал, какие признаки могут говорить о снижении иммунитета у детей. «Если ребенок контактирует с вирусом впервые, то заболевание в любом случае будет, потому что есть контакт с вирусной инфекцией, иммунитет к ней вырабатывается только после того, как ребенок переболеет. О снижении иммунитета говорит частота, тяжесть и длительность заболеваний, а также неадекватный иммунный ответ на перенесенную инфекцию», — пояснил медик.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что здоровье ребенка формируется еще до его рождения. «Чтобы у ребенка изначально был хороший иммунитет, очень важно родителям, особенно будущей маме, отказаться от вредных привычек. Бич современности — это курение и алкоголь. Кроме того, нужно максимально правильно питаться — три раза в день без перекусов, отказавшись от фастфуда и прочего пищевого мусора. Рацион должен включать в себя и овощи, и фрукты, и мясо, и крупы, то есть быть сбалансированным», — заключила эксперт.

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