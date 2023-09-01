Врачи рассказали о вирусе гриппа у детей

Медики столичной детской городской поликлиники 130 рассказали о вирусе гриппа. Это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, у которого насчитывается более двух тысяч видов. Опасность гриппа заключается в возможности развития серьезных осложнений: отита, бронхита, пневмонии, миокардита, менингита и прочих. Об этом 30 августа сообщили на сайте Управы района Фили-Давыдково.

Самым эффективным средством профилактики гриппа считается своевременная вакцинация. Кроме того, важно вести здоровый образ жизни, закаляться и принимать витамин С. Сигнализировать о гриппе могут высокая температура, озноб, ломота в теле, головная боль, кашель, насморк.

Как вылечить насморк у ребенка, рассказал кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов. «Используйте солевые растворы для промывания носа. Они очистят носовые ходы от слизи и снизят воспаление. Можно приобрести готовые солевые растворы или приготовить их самостоятельно, смешав чайную ложку соли с литром теплой воды», — посоветовал специалист.

Также Михаил Кутушов подчеркнул, что во время насморка нужно пить больше жидкости — это поможет разжижить слизь и облегчит ее отхождение. «Предложите ребенку пить больше воды, соков или теплых напитков, таких как чай или бульон. Используйте увлажнитель воздуха или повесьте мокрые полотенца в комнате ребенка. Делайте теплые компрессы на нос и горло, но они не должны быть слишком горячими, чтобы не вызвать ожоги», — заключил врач.

Ранее, 27 мая, мы рассказывали, когда насморк у ребенка превращается в острый синусит.