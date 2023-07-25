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Сегодня, 06:35

Врачи рассказали о заболеваниях и состояниях, мешающих похудеть

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Девушка на осмотре у врача.
Фото Freepik/freepik
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24 июля на сайте издания «Москва 24» кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что мешать похудеть могут заболевания щитовидной железы (например, гипотиреоз), дисбактериоз и затяжной стресс. «Из-за стресса организм думает: тяжелые времена настали, вдруг будет голод, надо запасать жир, и человек начинает больше есть. Поэтому сложно похудеть», — пояснила специалист.

Врач-эндокринолог Мария Филатова рассказала СЭ, что щитовидная железа отвечает за выработку гормонов, необходимых для правильного функционирования организма, нормального белкового, жирового и углеводного обменов, поэтому при сбоях в ее работе возможны резкие скачки веса в ту или иную сторону, в зависимости от заболевания. «Чтобы предотвратить заболевания щитовидной железы, нужно поддерживать оптимальное количество йода в рационе, избегать стресса (он может привести к нарушениям работы практически всех органов), следить за своим весом и избавляться от лишних килограммов. Заболевания щитовидной железы могут быть серьезными, но раннее обнаружение и лечение не дадут развиться осложнениям. Важно следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры», — заключила эксперт.

Ранее, 6 марта, мы рассказывали о причинах, которые мешают похудеть.

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