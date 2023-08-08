Врачи рассказали, в чем опасность гепатита С

8 августа российский эпидемиолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов заявил РИА «Новости» о значительном прогрессе в области лечения гепатита С. Как отметил специалист, созданы эффективные препараты, позволяющие контролировать заболевание, которое ранее считалось неизлечимым и губительным.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что вирус гепатита C вызывает как острую, так и хроническую инфекцию, которая может протекать в легкой форме или приводить к тяжелому пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак. «Главная опасность гепатита С заключается в длительном бессимптомном периоде, когда человек может не знать, что болеет, но при этом представлять угрозу для окружающих. Наиболее вероятные пути передачи вируса: инъекции одной иглой, переливание крови, во время хирургических операций, нанесение татуировок, прокалывание пирсинга, контакты с кровью других людей», — пояснила специалист.

Екатерина Курбатова отметила, что вирус гепатита С также может передаваться половым путем — вероятность составляет примерно 3-5%. «Основные симптомы острой формы гепатита C могут включать повышение температуры, утомляемость, боль в суставах, общую слабость, ломоту в теле, потерю аппетита, тошноту, рвоту, боль в животе, потемнение мочи, обесцвеченный стул, желтушность кожи и склер глаз. Около 70-80% больных острым гепатитом C не имеют каких-либо симптомов. Поэтому важно обратиться к врачу для проведения диагностики, особенно если есть факторы риска или подозрение на заражение инфекцией», — предупредила медик.

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