Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 15:00

Врачи рассказали, в чем опасность гепатита С

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
Вакцина от гепатита.
Фото Freepik/jcomp
Telegram Дзен

8 августа российский эпидемиолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов заявил РИА «Новости» о значительном прогрессе в области лечения гепатита С. Как отметил специалист, созданы эффективные препараты, позволяющие контролировать заболевание, которое ранее считалось неизлечимым и губительным.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что вирус гепатита C вызывает как острую, так и хроническую инфекцию, которая может протекать в легкой форме или приводить к тяжелому пожизненному заболеванию, включая цирроз печени и рак. «Главная опасность гепатита С заключается в длительном бессимптомном периоде, когда человек может не знать, что болеет, но при этом представлять угрозу для окружающих. Наиболее вероятные пути передачи вируса: инъекции одной иглой, переливание крови, во время хирургических операций, нанесение татуировок, прокалывание пирсинга, контакты с кровью других людей», — пояснила специалист.

Екатерина Курбатова отметила, что вирус гепатита С также может передаваться половым путем — вероятность составляет примерно 3-5%. «Основные симптомы острой формы гепатита C могут включать повышение температуры, утомляемость, боль в суставах, общую слабость, ломоту в теле, потерю аппетита, тошноту, рвоту, боль в животе, потемнение мочи, обесцвеченный стул, желтушность кожи и склер глаз. Около 70-80% больных острым гепатитом C не имеют каких-либо симптомов. Поэтому важно обратиться к врачу для проведения диагностики, особенно если есть факторы риска или подозрение на заражение инфекцией», — предупредила медик.

Ранее, 1 августа, мы рассказывали, чем отличаются гепатит А и Е от гепатита В и С.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Медицина
Советы и рекомендации
3
0
Читайте также
Мэра Димитровграда Большакова сняли с должности после задержания
Захарова высмеяла визит Нуланд в Нигер
МВД предупредило о новой тактике склонения мошенников к диверсиям
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач объяснила, почему лопаются сосуды в глазах

Врач напомнила о способах защиты от COVID-19