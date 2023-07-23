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Сегодня, 18:45

Врачи рассказали, в каком виде алкоголь вреднее всего

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Светлана Павличенко
Терапевт, фармаколог, кандидат медицинских наук
Две бутылки пива.
Фото Freepik/freepik
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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Рустем Садыков 21 июля в беседе с изданием «АиФ» рассказал, что температура алкогольного напитка может влиять на скорость его всасывания в кровь. «Дело в том, что на скорость всасывания влияет площадь поверхности напитка, контактирующей с желудком. У холодного напитка площадь поверхности меньше, чем у теплого, поэтому он всасывается медленнее», — пояснил специалист. Однако главное, что стоит помнить, что алкоголь одинаково вреден и в холодном, и в теплом виде.

Кандидат медицинских наук, диетолог Светлана Павличенко рассказала СЭ, что спиртное обезвоживает, но также и приводит к отекам. Нарушения обмена жидкостей, вызванные злоупотреблением алкоголя, могут иметь неприятные последствия для организма в целом.

«Алкоголь поражает целые системы органов, но сильнее всего страдает печень, ответственная за обезвреживание спирта и выведение метаболитов из организма. Регулярное злоупотребление алкоголем ведет к воспалению печени (алкогольный гепатит), перерождению ее тканей в жир (жировая болезнь печени) и, как итог, циррозу — замещению ткани печени грубой соединительной тканью с образованием узлов и шрамов», — пояснила эксперт.

Ранее, 5 ноября 2020, мы рассказывали, почему алкоголь и ЗОЖ несовместимы.

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Польза и вред
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