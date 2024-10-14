Врачи развеяли популярный миф об «умных» часах

Врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи Ольга Демичева в разговоре с РБК Life заявила, что подсчет пульса ни «умными» часами, ни другими методами не считается точным показателем сожженных калорий.

«Даже если измерять пульс круглосуточно и очень точно, рассчитать по одному этому параметру количество сожженных калорий не получится. Современные фитнес-браслеты измеряют пульс достаточно точно. Во время пробежек погрешность работы пульсометра на браслетах и смарт-часах, если верить производителям, не превышает 5%», — пояснила эксперт.

При этом доктор добавила, что иногда люди носят фитнес-трекеры не на наружной поверхности запястья, а на внутренней. Они ошибочно полагают, что так пульс будет прощупываться лучше. Однако техника определения пульса у «умных» часов рассчитана именно на ношение их на наружной стороне запястья. По словам Демичевой, именно этот фактор сказывается на точности пульсовых измерений.

Таким же мнением с изданием поделился и врач-эндокринолог Олег Сикорский. Он добавил, что подсчет калорий на основе данных пульса имеет свои неточности.

«Основная проблема заключается в том, что этот метод не учитывает все факторы, влияющие на физическую активность человека. Например, при выполнении силовых упражнений или тренировок с тяжелыми весами, где нагрузка на организм высокая, «умные» часы часто недооценивают или переоценивают сожженные калории», — объяснил он.

Специалисты отметили, что при подсчете показателей любой фитнес-браслет или «умные» часы учитывают введенные физические данные пользователя (пол, вес, рост и возраст). Но ни одно устройство не способно определить наличие угла наклона или тип поверхности, по которой бежит или идет человек.

«Эта усредненная информация не позволяет точно интерпретировать данные отдельно взятого пользователя. Помимо этого, «умные» часы могут ошибаться, неверно интерпретируя случайные движения рукой или внезапно участившийся пульс в результате стресса. Все это будет вносить погрешность в общий учет потраченных калорий», — добавила Демичева.

В завершении разговора эндокринолог подчеркнула, что погрешность при подсчете калорий фитнес-трекерами может достигать 25% и выше.