Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:35

Жители Китая спасаются от аномальной жары в бомбоубежищах

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
Женщина спасает я от жары в тени.
Фото Freepik/alexeyzhilkin
Telegram Дзен

В конце июня в Китай пришла аномальная жара. В Пекине температура поднялась до 41 °С, побив исторический максимум. Чтобы защитить жителей страны от палящего солнца и горячего воздуха, власти занялись переоборудованием бомбоубежищ, построенных после Второй мировой войны, в уютные пространства (коворкинги) с кондиционерами, Wi-Fi и даже кафе. Об этом 12 июля сообщили на портале «Царьград».

Провизор, специалист по здоровому образу жизни и системному оздоровлению Галина Хусаинова рассказала СЭ, что есть основные правила, которые помогут уберечь здоровье в жару. «Самое важное — с 11 до 17 избегать прямых солнечных лучей, носить шляпы с широкими полями, просторную длинную одежду и использовать защитный крем с SPF +50 для лица. Также не стоит перегружать себя физически — кардионагрузка и излишнее потоотделение только истощают резервы организма. Кроме того, нужно исключить употребление сладких напитков, холодных коктейлей, лимонадов, алкоголя и увеличить объем чистой мягкой воды до 3 л», — порекомендовала специалист. Дополнительно, по ее словам, можно принимать антиоксиданты — цинк, селен, янтарную кислоту. В жару стоит избегать нахождения за рулем (снижается скорость реакции, внимание рассеивается и возрастает риск ДТП) и стресса, влияние которого увеличивается в разы. «Мозг в жару может буквально устраивать забастовку (прокрастинации), а чувство дедлайна задач, еще выше поднимет кортизол и тогда уже удачи в делах не видать. Мудрое решение в жаркий рабочий день: договориться с начальником о сиесте — дневном отдыхе. Чтобы все успевать, вставайте в 5 утра — это кстати, еще и полезно для мозга. Часть работы можно закончить, когда жара спадет», — резюмировала Галина Хусаинова.

Ранее, 28 июня 2022 года, мы рассказывали о продуктах, которые категорически нельзя употреблять в жару.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
В США назвали день захвата Storm Shadow ВС РФ плохим для Запада
Появились подробности гибели дочери экс-губернатора Пензенской области
Нарышкин рассказал о беседе с главой ЦРУ в июне по поводу Украины
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Что творит СКА, где будет играть Федотов. Лайв о КХЛ
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В 2023 году ситуация по заболеваемости корью на территории России осложнилась