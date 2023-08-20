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Сегодня, 15:15

Жительница Подмосковья весом 157 кг узнала о беременности на 6 месяце

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Новорожденная девочка.
Фото Freepik/rawpixel-com
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32-летняя жительница подмосковного Наро-Фоминска узнала, что находится на шестом месяце беременности, обратившись к врачу из-за резких перепадов настроения и быстрого набора веса. После процедуры УЗИ женщине, весившей 157 кг, сообщили о ее интересном положении. На 37-ой неделе беременности она прошла кесарево сечение, и на свет появилась здоровая девочка весом 3,4 килограмма. Об этом 19 августа рассказали на портале Runews24.ru.

Врач-гинеколог Мария Филатова подтвердила СЭ, что такие случаи бывают. «Некоторые женщины узнавали о беременности буквально в момент родов, а все изменения, происходившие с их телом, связывали с какими-то другими причинами. Хотя подобные истории скорее исключение из правил, например, если у женщины нерегулярный цикл и длительное отсутствие менструации у нее не вызывает вопросов. Более того, некоторые из таких женщин даже находят объяснение шевелению плода, связывая ощущения с работой пищеварительной системы, а лишний вес и большой живот — с тем, что поправились», — пояснила врач.

Ранее, 14 августа, Мария Филатова рассказала, какие признаки беременности могут быть на раннем сроке.

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Медицина
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