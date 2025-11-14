Жительница Великобритании не может открывать рот из-за ошибки врачей

14 ноября, 17:45
Жительница Великобритании едва может питаться: ее рот открывается всего на 14 мм, сообщает Daily Mail.
47-летняя Наоми Смит, мать четверых детей, впервые почувствовала боль в челюсти около 18 лет назад. Страдая от бруксизма, она обратилась к стоматологу, который назначил носить ей каппу. Но это не избавило ее от мигреней и головокружений: рвота мучила девушку до 30 раз в день.
Только в этом году врачи поставили диагноз — дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и тяжелый артрит челюсти. Из-за постоянной боли при жевании женщина многие годы питалась в основном жидкой пищей.
Наоми значительно похудела. Однажды медсестра даже сказала, что она похожа на пациентку с терминальной стадией рака.
«Мое состояние ухудшается на глазах у системы, которая продолжает меня игнорировать. Я измучена и отчаянно нуждаюсь в шансе на жизнь без боли», — сказала Смит.
Из-за болезни Наоми ушла с работы и сейчас выживает, принимая трамадол, диазепам и зопиклон, которые лишь на время облегчают боль и помогают справиться с бессонницей.
