Жительница Великобритании не может открывать рот из-за ошибки врачей
Здоровье

14 ноября, 17:45

1 мин.

Жительница Великобритании не может открывать рот из-за ошибки врачей

Мария Задорожная
Автор
У девушки болит челюсть
Фото stefamerpik, Freepik

Жительница Великобритании едва может питаться: ее рот открывается всего на 14 мм, сообщает Daily Mail.

47-летняя Наоми Смит, мать четверых детей, впервые почувствовала боль в челюсти около 18 лет назад. Страдая от бруксизма, она обратилась к стоматологу, который назначил носить ей каппу. Но это не избавило ее от мигреней и головокружений: рвота мучила девушку до 30 раз в день.

Только в этом году врачи поставили диагноз — дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и тяжелый артрит челюсти. Из-за постоянной боли при жевании женщина многие годы питалась в основном жидкой пищей.

Наоми значительно похудела. Однажды медсестра даже сказала, что она похожа на пациентку с терминальной стадией рака.

«Мое состояние ухудшается на глазах у системы, которая продолжает меня игнорировать. Я измучена и отчаянно нуждаюсь в шансе на жизнь без боли», — сказала Смит.

Из-за болезни Наоми ушла с работы и сейчас выживает, принимая трамадол, диазепам и зопиклон, которые лишь на время облегчают боль и помогают справиться с бессонницей.

Врач назвала один из неявных признаков артрита
Медицина
  • hottie

    Жительница Великобритании не может открывать рот из-за ошибки врачей ---> У нас открывать рот не может подавляющая часть жителей страны из-за ошибки одного деда.

    14.11.2025

  • shpasic

    НУ И?

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Согласен,но он мега пи@да@ол!Главный с отрывом!

    14.11.2025

  • Niko McCowrey

    Рекомендую почитать комменты в конце оригинальной статьи (с 11 ноября до 14-го их там поднабралось).

    14.11.2025

  • Робат

    да и не только на него! Пи...болов полно на ТВ !

    14.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Треш...Бедная женщина...Пусть вот это от нее перейдет на Губерниева!

    14.11.2025