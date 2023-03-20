Звездный косметолог Барбара Штурм поделилась рецептом домашней маски для лица

Сегодня, 15:20
Барбара Штурм запомнилась многим не только своими именитыми клиентами, среди которых Ким Кардашьян, Гвинет Пэлтроу, Кейт Мосс и многие другие, но и тем, что одной из первых стала применять обогащенную плазму (platelet rich plasma или PLP) в косметологии, а именно — добавлять в крем. Сейчас подобный метод активно используют при выпадении волос и омоложении. Однако продвинутый косметолог также прибегает и к простым домашним уходам из натуральных продуктов.
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