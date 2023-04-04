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Сегодня, 11:35

Звездный косметолог Фабрицио Ормонда поделился советами для идеальной кожи

Ольга Стрельникова
Девушка делает косметическую процедуру у косметолога.
Фото Freepik/serhiibobyk
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В ТГ-канале «Красота требует кэш» поделились рекомендациями звездного косметолога Фабрицио Ормонда, среди клиентов которого Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Ирина Шейк и многие другие модели и актрисы. Ботоксу и филлерам специалист предпочитает целостный подход, включающий стимуляцию коллагена, тонизирование и моделирование мышц лица, а также подтяжку кожи с помощью радиочастотных, светодиодных, микротоковых и ультразвуковых аппаратов.

К главным рекомендациям Фабрицио Ормонда относятся ежедневное использование солнцезащитного крема, чтобы избежать преждевременных признаков старения, морщин и пигментации, пилинги от одного до трех раз в неделю и увлажнение изнутри, то есть не менее 8-10 стаканов воды в день. Также эксперт предупреждает, что ни в коем случае нельзя давить прыщи — в результате могут появиться рубцы или инфекция распространится по коже.

Особое значение Фабрицио Ормонд придает воздействию ретинола. Начинать его применять лучше по два раза в неделю на протяжении некоторого времени. По мере привыкания кожи количество использований можно увеличить до трех раз в неделю и больше.

Ранее мы рассказывали об особенностях ухода за кожей весной.

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Советы и рекомендации
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