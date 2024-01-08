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Аллергия на воду: что это, виды, симптомы, профилактика, причины, диагностика и эффективное лечение
Здоровье

Сегодня, 20:00

4 мин.

Аллергия на воду: симптомы, причины и методы диагностики

Татьяна Пищева
Автор
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Сухая кожа.
Фото PonyWang/www.istockphoto.com
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Вода является неотъемлемой частью повседневной жизни и безвредна для большинства людей. Однако для некоторых она может быть источником дискомфорта и раздражения. Вместе с аллергологом расскажем о таком редком явлении, как аллергия на воду.

Что такое аллергия на воду и почему она возникает

Аллергию могут вызывать не только продукты питания. Также существует аллергия на воду (также известная как аквагенная крапивница) — это редкое заболевание, которое приводит к зуду и отекам при контакте кожи с водой, включая, например, пот и слезы.

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Очаги на коже могут быть размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров и могут появиться на любом участке тела. Пазмер аквагенной крапивницы обычно составляет всего 1-3 мм. Она сопровождается сильным зудом.

Это заболевание чаще встречается у женщин, причем большинство случаев носит спорадический характер.

Симптомы аллергии на воду: как их распознать

Крапивница, вызванная аллергией на воду, может появиться в течение 20-30 минут после контакта кожи человека с водой.

Другими распространенными симптомами, которые может испытывать человек, являются:

  • раздражение кожи;

  • чувство жжения;

  • воспаление;

  • покраснение кожи;

  • зуд.

У некоторых людей могут наблюдаться и более редкие симптомы, такие как одышка. Симптомы обычно проходят примерно через 30-60 минут после того, как вода перестает контактировать с кожей человека.

Мужчина у зеркала.
Фото LittleBee80/www.istockphoto.com

Причины аллергии на воду

Точные причины, приводящие к аллергии на воду, до сих пор неясны. Существуют лишь гипотезы.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что вода может растворять определенные вещества на поверхности кожи. Это активирует мастоциты — клетки, принимающие участие в аллергических реакциях.

Согласно другой теории, вода может взаимодействовать с кожными маслами, вырабатываемыми сальными железами. Это также активирует мастоциты и вызывает высвобождение связанных с аллергией белков — гистаминов.

Важно отметить, что исследователи не проводили широкого изучения причин аквагенной крапивницы. Для лучшего понимания необходимо дальнейшее изучение причин аллергии на воду.

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Диагностика аллергии на воду

Для эффективной диагностики аквагенной крапивницы врачи проводят тест на пробу воды. К пациенту прикладывают теплую (около 35°C) влажную ткань примерно на 20 минут, чтобы спровоцировать аллергическую реакцию. Если возникают неприятные симптомы, это указывает на непереносимость воды.

Красная кожа
Фото Brothers91/www.istockphoto.com

Методы лечения и профилактики аллергии на воду

В настоящее время не существует лекарства от аллергии на воду, но есть несколько вариантов лечения, позволяющих облегчить ее симптомы.

Варианты лечения могут включать в себя:

  • Антигистаминные препараты;

  • Кремы и бальзамы;

  • Фототерапию.

Последний вариант обычно предлагают, если другие средства не приносят желаемых результатов. Фототерапия — это вид лечения, состоящий в том, что пациент подвергается воздействию ультрафиолета. Врач может использовать такой метод наряду с антигистаминными препаратами.

Терапия
Фото Space_Cat/www.istockphoto.com
Популярные вопросы
Что пьют люди с аллергией на воду
Люди с такой аллергией пьют обычную воду. Как правило, в таком случае симптомов нет, потому что жидкость не попадает на кожу. Однако в тяжелых случаях в горле может возникать жжение.
Как моются люди с аллергией на воду
Врачи рекомендуют пациентам с аллергией на воду использовать для очищения кожи салфетки с пропиткой на основе спирта. Душ людям с этим болезнью следует принимать не чаще раза в неделю.
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Медицина
Советы и рекомендации
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