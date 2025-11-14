Сезон усталости: как зарядиться энергией до наступления зимы

Ноябрьская апатия — не приговор, а лишь сигнал, что организму нужна поддержка. Самый темный месяц года можно пережить без потерь для продуктивности. Главное — вовремя переключиться на правильный «зимний режим».

Вместе с терапевтом и старшим врачом-консультантом международной компании Coral Club Еленой Мановска разбираемся, как сохранять энергию в конце осени.

Почему в конце осени у многих упадок сил

Ноябрь — особенный месяц. Световой день сокращается, солнце появляется все реже, а организм словно переходит в режим экономии. В это время многие чувствуют упадок сил, сонливость, раздражительность, снижение концентрации. Все это не случайно. Целый ряд факторов создает идеальные условия для так называемого синдрома сезонной усталости. Но с ним можно и нужно работать: мягко, системно и с заботой о себе.

С наступлением холодов иммунная система становится более уязвимой. Низкие температуры, повышенная влажность и скученность людей в общественном транспорте создают благоприятные условия для простудных заболеваний. Сказывается и осенний авитаминоз. Организму сложнее справиться с нагрузками и инфекциями.

Также из-за короткого светового дня снижается выработка серотонина — гормона радости, а повышение уровня мелатонина делает вас сонными. Организм тратит больше ресурсов, чтобы поддерживать тепло, а значит, ему требуется больше энергии и питательных веществ. Добавим сюда стресс, плотный график, учебу, работу, недосып — и получаем классическую картину осеннего истощения.

Фото Dima Berlin, iStock

Но усталость не норма. Это сигнал, что внутренние резервы на исходе. Правильно подобранный образ жизни, питание и грамотная поддержка нутриентами помогают вернуть бодрость и стабильное настроение даже в самый мрачный месяц года.

Как сохранить и преумножить силы в конце осени

Полноценное питание и добавки

Первое, на что стоит обратить внимание, — это питание. Осенью и зимой организму особенно нужны витамины группы B, магний, железо, цинк, витамин D и Омега-3 жирные кислоты. Они участвуют в обмене веществ, поддерживают нервную систему и отвечают за выработку энергии.

Рацион должен быть разнообразным и насыщенным цельными продуктами: овощами, крупами, орехами, бобовыми, рыбой. Однако даже при сбалансированном питании не всегда удается получить все необходимые вещества — особенно в мегаполисе, где уровень стресса и нагрузок выше. В таких случаях на помощь приходят биологически активные добавки — безопасная и эффективная поддержка, которая помогает восполнить дефициты. Но обсудить их прием лучше с врачом.

Фото gpointstudio, iStock

Поддержание работы кишечника

Мало кто связывает усталость с состоянием кишечника. Хотя между ними существует прямая связь. Кишечник — это не только орган пищеварения, но и центр выработки серотонина и усвоения витаминов. Когда микрофлора нарушена, страдает и энергетический баланс: питательные вещества усваиваются хуже, снижается иммунитет, появляются сонливость и раздражительность.

Восстановление микробиома начинается с простых шагов: сбалансированного питания, достаточного количества клетчатки и пробиотиков. Регулярная поддержка пищеварительной системы помогает не только улучшить самочувствие, но и повысить устойчивость к стрессу, а значит — сохранить энергию.

Достаточное количество воды

Также с наступлением холодов вы начинаете меньше пить, ведь чувство жажды притупляется. Но недостаток жидкости напрямую влияет на уровень энергии. При обезвоживании кровь становится густой, нарушается доставка кислорода к клеткам, и мозг получает меньше питания. Результат — усталость, головные боли, вялость.

Чтобы избежать этого, важно пить не менее двух литров воды в день. Особенно полезна структурированная вода с добавлением природных минералов и электролитов. Она помогает клеткам усваивать влагу эффективнее, чем обычная вода из-под крана, и поддерживает правильный водно-солевой баланс.

Фото Yaroslav Olieinikov, iStock

Солнечный витамин

Один из ключевых элементов осенне-зимнего сезона — витамин D. Его уровень стремительно падает уже в октябре, ведь синтез витамина под действием солнца практически прекращается. Недостаток витамина D ведет к снижению иммунитета, нарушению сна и постоянной усталости.

Контролировать уровень витамина D особенно важно жителям северных регионов и крупных городов. При выраженном дефиците добавки с активной формой витамина помогают поддерживать баланс, улучшая настроение, концентрацию и тонус.

Главное — комплексный подход

Иногда даже самые правильные привычки не работают, если вы не умеете отдыхать. Полноценный сон, медленные прогулки, дыхательные практики, время без гаджетов — все это не просто «приятные мелочи», а необходимые условия для восстановления нервной системы.

Уровень энергии напрямую зависит от качества сна и способности организма расслабляться. Когда вы живете в состоянии постоянного напряжения, ни витамины, ни правильное питание не смогут компенсировать внутренний дисбаланс. Поэтому забота о себе — это не только физическое, но и эмоциональное питание.

Фото Choreograph, iStock

Осенний упадок сил не приходит за один день и не уходит по волшебству. Он уходит тогда, когда вы возвращаете телу внимание и регулярность: правильное питание, чистая вода, достаточный сон, умеренная физическая активность и поддержка нутриентами.

Потеря энергии в ноябре — не неизбежность, а показатель того, что организму пора напомнить, где источник его силы. И если сделать это вовремя, зима перестанет быть сезоном усталости, а станет временем внутреннего обновления и устойчивости.