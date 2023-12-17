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Астенопия: что это, виды, симптомы, профилактика, причины, диагностика и лечение
Здоровье

Сегодня, 09:00

5 мин.

Астенопия глаз: что это, симптомы, причины и методы диагностики

Мария Маковей
Автор
Анастасия Савинкова
Врач-офтальмолог
Девушка спит за столом со стикерами на лице
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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У глаз тоже есть мышцы, которые перенапрягаются и устают. Человек начинает испытывать ряд неприятных симптомов. В медицине такое состояние называют астенопией, или синдромом усталых глаз.

Вместе с врачом-офтальмологом Анастасией Савинковой разбираемся, опасна ли астенопия, какие у нее симптомы и как ее лечить.

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Что такое астенопия и почему она возникает

Астенопия — это быстро наступающая усталость глаз, которая возникает после длительной и интенсивной зрительной нагрузки. Ее еще называют — синдром усталых глаз или цифрового напряжения.

Астенопия — это пограничное состояние, а не болезнь. Однако она может стать причиной развития серьезных патологий. Поэтому важно вовремя проверять здоровье глаз.
Анастасия Савинкова
Врач-офтальмолог

Синдром усталых глаз проявляется у всех по-разному. Например, после 30-40 минут вождения автомобиля у человека может теряться острота зрения — контуры дорожных знаков становятся нечеткими, расплывается свет фар.

Виды астенопии

Различают несколько видов астенопии:

  • Аккомодативная. Ей чаще всего подвержены люди с дальнозоркостью. Она может развиваться из-за спазма или ослабления аккомодации — способности глаза фокусироваться на близких объектах.
  • Мышечная. Может стать причиной развития расходящегося косоглазия.
  • Смешанная. Сочетает мышечный и аккомодационный виды.
  • Симптоматическая. Обычно сопровождает определенные воспалительные заболевания носа и глаз.
  • Нервная. Возникает при некоторых психоневрологических расстройствах, а также при длительном стрессе и неврозах.
Наши глаза адаптируются к внешним условиям. Однако длиться долго этот процесс не может. Именно тогда и возникает астенопический синдром.
Анастасия Савинкова
Врач-офтальмолог

Симптомы астенопии: как их распознать

Симптомы обычно проявляются после долгой зрительной работы за компьютером или при чтении, особенно если буквы мелкие или тусклое освещение.

Молодой парень в темноте сидит за компьютером
Фото Arsenii Palivoda/istockphoto.com

В первую очередь возникает ощутимый дискомфорт — покраснение и сухость глаз. Могут появиться головная боль, боль в шее и спине.

Помимо вышеперечисленных проявлений астенопии есть и другие:

  • затруднение с фокусировкой на изображениях, тексте, экране гаджета;
  • вспышки света в глазах или пелена;
  • размытость контуров;
  • слезотечение, резь и жжение;
  • головокружение, болевые ощущения в области бровей.
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Причины астенопии

Основная причина астенопии — напряжение цилиарной мышцы глаза, которая отвечает за фокусировку. Иногда причинами могут быть общие заболевания организма и интоксикация.
Анастасия Савинкова
Врач-офтальмолог

Что чаще всего провоцирует синдром усталых глаз:

  • долгая и пристальная концентрация внимания на близких объектах;

  • длительная работа за компьютером, независимо от качества монитора;

  • частое использование гаджетов;

  • чтение на протяжении долгого времени;

  • неправильно подобранные очки или контактные линзы;

  • тусклое освещение.

Диагностика астенопии

Сначала врач-офтальмолог проводит беседу — выясняет сферу деятельности пациента и его ежедневную нагрузку на глаза. Уточняет, какие симптомы испытывает человек и насколько давно.

Девушка проходит проверку зрения
Фото Zorica Nastasic/istockphoto.com

Затем доктор определяет остроту зрения с помощью авторефрактометра и таблицы Сивцева. После он проводит тесты, которые определяют наличие косоглазия и астигматизма, а потом анализирует возможность глаз видеть предметы на разных расстояниях.

Дополнительно некоторым пациентам назначается УЗИ глаза или ОКТ — оптическая когерентная томография.
Анастасия Савинкова
Врач-офтальмолог

Методы лечения и профилактики

Тактика лечения астенопии будет зависеть от причин ее возникновения. Существует несколько методов терапии:

  • Медикаментозная. Врач назначает определенные препараты, которые улучшат работу цилиарной мышцы.

  • Физиотерапевтическая. Назначаются различные процедуры, оказывающие физиовоздействие на микроциркуляцию и кровообращение.

  • Правильная оптическая коррекция. Офтальмолог подбирает очки и контактные линзы.

Девочка в очках рисует на графическом планшете.
Фото Imgorthand/istockphoto.com

Кроме того, важна профилактика астенопии. При длительной зрительной нагрузке следует делать короткие перерывы.

Руководствуйтесь правилом «20/20/20». Каждые 20 минут отдыхайте 20 секунд, смотрите на предметы, находящиеся на расстоянии 5-6 м.
Анастасия Савинкова
Врач-офтальмолог

Также важно следить за правильным освещением пространства и особенно рабочего места.

Не забывайте про осанку. Высота стула должна быть такой, чтобы ноги опирались на пол. Запястья не должны ложиться на клавиатуру. Оптимальное расстояние от монитора — не менее 50 см.
Анастасия Савинкова
Врач-офтальмолог

Популярные вопросы
Как избавиться от астенопии
Вылечить астенопию быстро не получится. Некоторым пациентам достаточно только правильной коррекции зрения или уменьшения нагрузки. В тяжелых случаях врач-офтальмолог назначает капли, витамины и другие медикаменты для снятия напряжения и усталости глаз.
Кто больше всего подвержен
Астенопия может возникнуть у людей любого пола, возраста и расы. Однако чаще всего ей подвержены офисные работники, программисты, специалисты IT-сферы, а также школьники.

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