Авитаминоз: симптомы, причины и методы диагностики

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Витамины — это полезные вещества, которые участвуют практически во всех жизненно важных процессах организма. Они способствуют укреплению иммунитета, нормализации пищеварения, отвечают за плотность костей, стимулируют кровообращение и т. д.

Иногда организм человека резко дает сбой: отмечается усталость, сонливость, общее недомогание. В наиболее тяжелых случаях — нарушения в работе репродуктивной системы или переломы. В чем причина таких явлений? В большинстве случаев она лежит на поверхности. Имя ей — авитаминоз.

Что такое авитаминоз и почему он возникает

Авитаминоз — это дефицит определенного витамина или группы витаминов в организме. Чаще всего такое состояние возникает из-за несбалансированного питания или различных патологий. В первую очередь нехватка полезных нутриентов вызывает снижение иммунитета, что проявляется в частых простудных заболеваниях и общем ухудшении самочувствия.

Симптомы авитаминоза: как их распознать

К общим симптомам относятся:

раздражительность;

сниженный аппетит;

повышенная утомляемость;

сонливость;

приступы тошноты.

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Однако отмечаются специфические симптомы, характерные для дефицита определенных типов витаминов: