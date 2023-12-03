Авитаминоз: симптомы, причины и методы диагностики

Витамины — это полезные вещества, которые участвуют практически во всех жизненно важных процессах организма. Они способствуют укреплению иммунитета, нормализации пищеварения, отвечают за плотность костей, стимулируют кровообращение и т. д.
Иногда организм человека резко дает сбой: отмечается усталость, сонливость, общее недомогание. В наиболее тяжелых случаях — нарушения в работе репродуктивной системы или переломы. В чем причина таких явлений? В большинстве случаев она лежит на поверхности. Имя ей — авитаминоз.
Авитаминоз — это дефицит определенного витамина или группы витаминов в организме. Чаще всего такое состояние возникает из-за несбалансированного питания или различных патологий. В первую очередь нехватка полезных нутриентов вызывает снижение иммунитета, что проявляется в частых простудных заболеваниях и общем ухудшении самочувствия.
К общим симптомам относятся:
Однако отмечаются специфические симптомы, характерные для дефицита определенных типов витаминов:
|Дефицит витамина
|Симптоматика
|А
|Нарушения зрения: сумеречная слепота и искажение цветовосприятия. Усиление ороговения кожи и ломкости волос.
|В1
|Сухость кожи, нарушение чувствительности ног, колебания температуры тела. Частые судороги икроножных мышц, тахикардия, одышка, отечность.
|В3
|Шелушение и потемнение кожных покровов. Появление красных отечных пятен на кистях рук.
|В6
|Конъюнктивит, шелушение губ, трещины в уголках рта. Малиновый и блестящий язык, на его боках остаются отпечатки зубов.
|В12
|Развитие анемии или атрофического гастрита. Ослабление мышечного тонуса, изменение походки. На языке появляются язвы.
|С
|Кровоточивость и опухание десен. Истончение кожных покровов и гемартроз коленных суставов (кровоизлияние), разрушение и выпадение зубов.
Основная причина — несбалансированный рацион. Отсутствие в ежедневном меню свежих овощей и фруктов, муки грубого помола, нешлифованных круп приводит к недостаточному поступлению витаминов в организм. Кроме того, спровоцировать авитаминоз может и нарушение соотношения белков, жиров и углеводов.
Удивительно, но симптомы витаминного дефицита могут возникнуть даже у тех, кто неправильно хранит или готовит продукты. Ошибки в термической обработке овощей или мяса могут разрушить содержащиеся в продуктах полезные витамины.
Также авитаминоз может развиться на фоне повышенного стресса или физических нагрузок. Не лучшим образом сказывается и проживание в неблагоприятных климатических условиях. Например, жители Крайнего Севера испытывают острую нехватку витамина D из-за продолжительной полярной ночи (она длится 40 дней).
Кроме того, к дефициту витаминов могут привести заболевания органов пищеварения, печени, эндокринные расстройства и прием медикаментов: антибиотиков и антикоагулянтов (антитромботических средств).
Для установления степени авитаминоза врачи проводят общий физикальный осмотр, а также оценивают состояние кожи, зубов и слизистых, измеряют температуру и артериальное давление.
Большую роль в первичной диагностике играет подробный анамнез пациента. Врач учитывает перенесенные заболевания, образ жизни и принципы питания, вредные привычки и физическую активность пациента.
В число лабораторно-инструментальных методов обследования входят:
Иногда при наличии определенных показаний специалист назначает рентген брюшной полости, КТ или МРТ.
Основная цель — восполнение недостающих организму витаминов.
Это самый оптимальный способ. Главная задача лечащего врача — оптимизировать рацион пациента так, чтобы с пищей в организм поступало достаточное количество необходимых нутриентов.
В ежедневном меню должно быть достаточное количество овощей, фруктов и зелени, качественных мясных и молочных продуктов.
Откажитесь от строгих диет, питайтесь разнообразно. Максимально уберите из рациона фастфуд, продукты быстрого приготовления и алкоголь. Уделяйте достаточное время физической активности и ни в коем случае не занимайтесь самолечением!
Если у пациента отмечается легкая стадия авитаминоза, то в большинстве случаев проводится коррекция рациона.
Тактика лечения авитаминоза определяется врачом исходя из симптомов, состояния пациента и результатов обследования.
Однако при средней и тяжелой степени заболевания уже назначаются лекарственные препараты, которые принимаются перорально: капли, таблетки, растворы, пастилки и т. д.