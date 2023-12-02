Белые точки на губах: что это и как от них избавиться

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Белые точки на губах, или гранулы Фордайса — довольно распространенное явление. Это косметический дефект, который абсолютно безопасен для здоровья и не заразен. Однако многим людям белые точки на губах доставляют эстетическое неудобство.
Вместе с врачом-дерматовенерологом, косметологом Валерией Ульяновой разбираемся, как распознать гранулы Фордайса, почему они появляются и как от них избавиться.
Гранулы Фордайса — это маленькие (1-2 мм) светлые пятна, имеющие желтоватый оттенок. Также они могут проявляться в виде папул (мелких узелков) желто-белого цвета. Этот дефект возникает не только на губах, а иногда и в подмышечной области, ореоле соска и даже в интимных зонах.
Как правило, маленькие прыщеподобные пятнышки не сопровождаются болевыми ощущениями. И в отличие от прыщей, они никак не связаны с бактериями.
Точные причины появления гранул Фордайса до сих пор неизвестны. Чаще всего белые точки возникают в период полового созревания, когда гормональные изменения дают толчок к появлению кист сальных желез.
Однако основная причина появления подобных высыпаний — чрезмерная выработка сальной железой кожного сала.
Стоит понимать, что гранулы Фордайса — доброкачественные образования сальных желез. Поэтому удаления по медицинским показаниям не требуют. Но если пятна очень заметны и вызывают дискомфорт, лучше обратиться за помощью к дерматологу или врачу-косметологу.
При проявлениях белых точек на губах можно использовать следующие методы лечения:
соблюдение диеты: добавление в рацион фруктов, овощей, рыбьего жира и цельных зерен;
прием витаминных комплексов.
Современная косметология предлагает несколько вариантов избавления от гранул Фордайса:
Лазерная терапия. С помощью мощного света специалист удаляет белые точки в уголках губ и на них. Такая процедура занимает минимум времени.
Криотерапия. Врач воздействует на точки сильным холодом. Этот способ более травматичный, чем лазер. Дело в том, что из-за маленьких размеров высыпаний невозможно не воздействовать холодом и на близлежащие ткани.
Механическая чистка. В ряде случаев при удалении гранул Фордайса специалист может проколоть их иглой и с помощью дерматологической ложечки достать сальное содержимое.
Многие выдавливают белые точки дома перед зеркалом. Ни в коем случае не делайте этого! Так как имеется высокий риск занесения инфекции и появления новых более серьезных воспалений.Валерия УльяноваВрач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог
Гранулы Фордайса не опасны для жизни человека. Не стоит пробовать удалить их народными методами или аптечными лекарствами. Только опытный специалист сможет помочь избавиться от подобных высыпаний.