Белые точки на губах: что это и как от них избавиться

Белые точки на губах, или гранулы Фордайса — довольно распространенное явление. Это косметический дефект, который абсолютно безопасен для здоровья и не заразен. Однако многим людям белые точки на губах доставляют эстетическое неудобство.

Вместе с врачом-дерматовенерологом, косметологом Валерией Ульяновой разбираемся, как распознать гранулы Фордайса, почему они появляются и как от них избавиться.

Симптомы

Гранулы Фордайса — это маленькие (1-2 мм) светлые пятна, имеющие желтоватый оттенок. Также они могут проявляться в виде папул (мелких узелков) желто-белого цвета. Этот дефект возникает не только на губах, а иногда и в подмышечной области, ореоле соска и даже в интимных зонах.

Фото СПб ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер № 4»

Как правило, маленькие прыщеподобные пятнышки не сопровождаются болевыми ощущениями. И в отличие от прыщей, они никак не связаны с бактериями.

Причины появления белых точек на губах

Точные причины появления гранул Фордайса до сих пор неизвестны. Чаще всего белые точки возникают в период полового созревания, когда гормональные изменения дают толчок к появлению кист сальных желез.

Однако основная причина появления подобных высыпаний — чрезмерная выработка сальной железой кожного сала.

Как убрать белые точки на губах

Стоит понимать, что гранулы Фордайса — доброкачественные образования сальных желез. Поэтому удаления по медицинским показаниям не требуют. Но если пятна очень заметны и вызывают дискомфорт, лучше обратиться за помощью к дерматологу или врачу-косметологу.

Простой способ

При проявлениях белых точек на губах можно использовать следующие методы лечения:

соблюдение диеты: добавление в рацион фруктов, овощей, рыбьего жира и цельных зерен;

прием витаминных комплексов.

Фото Luda311/istockphoto.com

Аппаратные способы лечения

Современная косметология предлагает несколько вариантов избавления от гранул Фордайса:

Лазерная терапия. С помощью мощного света специалист удаляет белые точки в уголках губ и на них. Такая процедура занимает минимум времени.

Криотерапия. Врач воздействует на точки сильным холодом. Этот способ более травматичный, чем лазер. Дело в том, что из-за маленьких размеров высыпаний невозможно не воздействовать холодом и на близлежащие ткани.

Механическая чистка. В ряде случаев при удалении гранул Фордайса специалист может проколоть их иглой и с помощью дерматологической ложечки достать сальное содержимое.

Гранулы Фордайса не опасны для жизни человека. Не стоит пробовать удалить их народными методами или аптечными лекарствами. Только опытный специалист сможет помочь избавиться от подобных высыпаний.