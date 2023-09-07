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Сегодня, 07:00

3 «за» и 3 «против» болеутоляющих

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Надежда Фетисова
Врач-эндокринолог, диетолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Девушка держит в руке таблетку от боли
Фото istockphoto.com
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Боль — один из самых распространенных симптомов, с которым на протяжении жизни сталкиваются все: дети, взрослые, пожилые, относительно «здоровые» и люди с хроническими болезнями. Обезболивающие препараты помогают снять боль и дискомфорт, который часто сопутствует многим заболеваниям и медицинским процедурам. Однако, как и у любого медикамента, у болеутоляющих есть преимущества и недостатки. Об этом расскажет врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Надежда Фетисова.

Болевой синдром запускает другие негативные процессы, которые могут себя проявить в дальнейшем — например, падение иммунитета и ухудшение восстановления. Терпеть боль не надо. Пока у человека что-то болит, он неадекватно воспринимает рекомендации и обследования, сложно понять его другие ощущения. Поэтому важно сначала лишить человека этого негатива, и только после этого приступать к диалогу.
Надежда Фетисова
Врач-эндокринолог, диетолог

Преимущества обезболивающих

Снимают болевой синдром

Наиболее очевидное, но от этого не менее значимое преимущество. Болеутоляющие препараты улучшают качество жизни людей, страдающих от различных болезней — от стоматологических проблем до рака, помогают справиться с неприятными ощущениями после травм или операций.

В организме много причин для болевых ощущений — например, воспалительные процессы или полученные травмы. Чаще всего используются нестероидные противовоспалительные препараты — это хорошо всем известные парацетамол, ибупрофен, вольтарен и их аналоги.
Надежда Фетисова
Врач-эндокринолог, диетолог
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Улучшают настроение

Боль не только доставляет физический дискомфорт, но и негативно влияет на психическое состояние. Обезболивающие помогают снять боль и тем самым улучшить настроение и общее самочувствие.

Боль — самое неприятное чувство, которое человек может испытывать. Такое состояние нарушает работоспособность, человек уже не может ни о чем думать, кроме как о боли. Боль бывает разной интенсивности, но, тем не менее, она всегда негативно сказывается на жизни. Поэтому наличие болеутоляющих препаратов — это огромное достижение современного человечества.
Надежда Фетисова
Врач-эндокринолог, диетолог
Девушка корчится от боли
Фото istockphoto.com

Доступны

Нестероидные противовоспалительные препараты — это простые препараты первой линии. Они доступны, относительно дешевы и люди могут сами их использовать без назначения врача.

Как правило, безопасный срок применения обезболивающих препаратов, особенно нестероидных противовоспалительных, составляет около 10 дней. Более сильные обезболивающие препараты других фармакологических классов могут использоваться и годами — при серьезных заболеваниях, когда причины болевого синдрома не устраняются, а боль выраженная.
Надежда Фетисова
Врач-эндокринолог, диетолог
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Недостатки болеутоляющих

Легко превысить дозу

У каждого препарата есть режим приема и максимально допустимая суточная доза. Ее превышение может привести к серьезным осложнениям, таким как повреждения печени и почек. Если вы принимаете обезболивающие, важно следовать инструкциям и не превышать рекомендованную дозировку.

Конечно, это не совсем безобидные препараты, поэтому не стоит принимать их слишком часто. Основная проблема в том, что они могут вызывать воспаление слизистых желудка и желудочно-кишечного тракта, могут приводить к гастриту и эрозиям — очагам воспаления слизистой. Поэтому не рекомендуется принимать такие препараты натощак и слишком долго.
Надежда Фетисова
Врач-эндокринолог, диетолог

Также прием обезболивающих может приводить к нарушению свертывания крови, вызывать кровотечение в желудочно-кишечном тракте — но это случается при бесконтрольном и длительном употреблении.

Девушка лежит перед ноутбуком с таблетками в руках.
Фото istockphoto.com

Есть побочные эффекты

Обезболивающие могут вызвать побочные эффекты: тошнота, рвота, головокружение и запоры. Некоторые препараты могут повысить риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.

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Устраняют симптом, а не лечат

Если патологический процесс не вылечен, болевой синдром продолжается.

Сами болеутоляющие не лечат причину болевого синдрома, они уменьшают интенсивность этого процесса. Просто обезболить — мало, нужно найти и устранить причину.
Надежда Фетисова
Врач-эндокринолог, диетолог

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