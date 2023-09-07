3 «за» и 3 «против» болеутоляющих

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Боль — один из самых распространенных симптомов, с которым на протяжении жизни сталкиваются все: дети, взрослые, пожилые, относительно «здоровые» и люди с хроническими болезнями. Обезболивающие препараты помогают снять боль и дискомфорт, который часто сопутствует многим заболеваниям и медицинским процедурам. Однако, как и у любого медикамента, у болеутоляющих есть преимущества и недостатки. Об этом расскажет врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Надежда Фетисова.
Наиболее очевидное, но от этого не менее значимое преимущество. Болеутоляющие препараты улучшают качество жизни людей, страдающих от различных болезней — от стоматологических проблем до рака, помогают справиться с неприятными ощущениями после травм или операций.
В организме много причин для болевых ощущений — например, воспалительные процессы или полученные травмы. Чаще всего используются нестероидные противовоспалительные препараты — это хорошо всем известные парацетамол, ибупрофен, вольтарен и их аналоги.Надежда ФетисоваВрач-эндокринолог, диетолог
Боль не только доставляет физический дискомфорт, но и негативно влияет на психическое состояние. Обезболивающие помогают снять боль и тем самым улучшить настроение и общее самочувствие.
Боль — самое неприятное чувство, которое человек может испытывать. Такое состояние нарушает работоспособность, человек уже не может ни о чем думать, кроме как о боли. Боль бывает разной интенсивности, но, тем не менее, она всегда негативно сказывается на жизни. Поэтому наличие болеутоляющих препаратов — это огромное достижение современного человечества.Надежда ФетисоваВрач-эндокринолог, диетолог
Нестероидные противовоспалительные препараты — это простые препараты первой линии. Они доступны, относительно дешевы и люди могут сами их использовать без назначения врача.
Как правило, безопасный срок применения обезболивающих препаратов, особенно нестероидных противовоспалительных, составляет около 10 дней. Более сильные обезболивающие препараты других фармакологических классов могут использоваться и годами — при серьезных заболеваниях, когда причины болевого синдрома не устраняются, а боль выраженная.Надежда ФетисоваВрач-эндокринолог, диетолог
У каждого препарата есть режим приема и максимально допустимая суточная доза. Ее превышение может привести к серьезным осложнениям, таким как повреждения печени и почек. Если вы принимаете обезболивающие, важно следовать инструкциям и не превышать рекомендованную дозировку.
Конечно, это не совсем безобидные препараты, поэтому не стоит принимать их слишком часто. Основная проблема в том, что они могут вызывать воспаление слизистых желудка и желудочно-кишечного тракта, могут приводить к гастриту и эрозиям — очагам воспаления слизистой. Поэтому не рекомендуется принимать такие препараты натощак и слишком долго.Надежда ФетисоваВрач-эндокринолог, диетолог
Также прием обезболивающих может приводить к нарушению свертывания крови, вызывать кровотечение в желудочно-кишечном тракте — но это случается при бесконтрольном и длительном употреблении.
Обезболивающие могут вызвать побочные эффекты: тошнота, рвота, головокружение и запоры. Некоторые препараты могут повысить риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.
Если патологический процесс не вылечен, болевой синдром продолжается.
Сами болеутоляющие не лечат причину болевого синдрома, они уменьшают интенсивность этого процесса. Просто обезболить — мало, нужно найти и устранить причину.Надежда ФетисоваВрач-эндокринолог, диетолог
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