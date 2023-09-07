3 «за» и 3 «против» болеутоляющих

Боль — один из самых распространенных симптомов, с которым на протяжении жизни сталкиваются все: дети, взрослые, пожилые, относительно «здоровые» и люди с хроническими болезнями. Обезболивающие препараты помогают снять боль и дискомфорт, который часто сопутствует многим заболеваниям и медицинским процедурам. Однако, как и у любого медикамента, у болеутоляющих есть преимущества и недостатки. Об этом расскажет врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Надежда Фетисова.

Преимущества обезболивающих

Снимают болевой синдром

Наиболее очевидное, но от этого не менее значимое преимущество. Болеутоляющие препараты улучшают качество жизни людей, страдающих от различных болезней — от стоматологических проблем до рака, помогают справиться с неприятными ощущениями после травм или операций.

Улучшают настроение

Боль не только доставляет физический дискомфорт, но и негативно влияет на психическое состояние. Обезболивающие помогают снять боль и тем самым улучшить настроение и общее самочувствие.

Фото istockphoto.com

Доступны

Нестероидные противовоспалительные препараты — это простые препараты первой линии. Они доступны, относительно дешевы и люди могут сами их использовать без назначения врача.

Недостатки болеутоляющих

Легко превысить дозу

У каждого препарата есть режим приема и максимально допустимая суточная доза. Ее превышение может привести к серьезным осложнениям, таким как повреждения печени и почек. Если вы принимаете обезболивающие, важно следовать инструкциям и не превышать рекомендованную дозировку.

Также прием обезболивающих может приводить к нарушению свертывания крови, вызывать кровотечение в желудочно-кишечном тракте — но это случается при бесконтрольном и длительном употреблении.

Фото istockphoto.com

Есть побочные эффекты

Обезболивающие могут вызвать побочные эффекты: тошнота, рвота, головокружение и запоры. Некоторые препараты могут повысить риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Устраняют симптом, а не лечат

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