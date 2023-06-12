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Утренняя бьюти-рутина Кэсси из «Эйфории». Разбираем с косметологом

Руслана Бобкова
Автор
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
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Проверка фактов

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Кадр из сериала «Эйфория»
Фото Кадр из сериала «Эйфория»
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В Сети завирусился отрывок из популярного сериала «Эйфория», в котором героиня по имени Кэсси каждое утро встает в 4.00 и, перед тем как отправиться в школу, повторяет ряд процедур по уходу за собой. Девушка намазывает, бреет, втирает и массирует, не жалея себя. С помощью ритуалов красоты она надеется обратить на себя внимание возлюбленного.

Девушки-блогеры из разных стран пытаются определить, что это за процедуры, и испытать бьюти-марафон от Кэсси на себе. Врач-дерматолог и косметолог Елена Васильева ознакомилась с отрывком и оценила старания Кэсси с профессиональной точки зрения.

Патчи для глаз

Патчи освежают, снимают отеки, но дают кратковременный эффект. Применять их рекомендуется 1-2 раза в неделю или перед важным событием, когда нет времени на салон, а освежиться нужно.

Кадр из сериала «Эйфория»
Фото Кадр из сериала «Эйфория»

Электронный и роликовый массажеры для лица для домашнего ухода

Эти приспособления за счет механического воздействия снимают верхний слой эпидермиса, усиливают кровоток, воздействуют на верхние слои кожи. Выполнять процедуры каждый день крайне нежелательно.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Эйфория&raquo;. Звезда «Эйфории» Хантер Шафер снимется в фильме «Мать Мария»

Массаж шеи

На первый взгляд не очевидно, какую именно процедуру героиня Сидни Суини проделывает со своей шеей. Возможны два варианта:

1. Массаж с помощью скребка гуаша. Если так, то навредить себе этой процедурой сложно, но и ее возможное положительное воздействие эксперт расценивает скорее как эффект плацебо.

2. Механический пилинг.

Одно время в Корее было модно «брить» лицо, то есть снимать верхний слой кожи и стимулировать таким образом фибробласты — клетки кожи, которые провоцируют выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Здесь я за профессиональный подход, а именно — дозированное правильное воздействие под контролем специалиста.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Механический пилинг тела с помощью щетки и массаж щеткой

Эффекты от этой процедуры — отшелушивание мертвых клеток эпидермиса, усиление кровотока, улучшение микроциркуляции кожи, подкожно-жировой клетчатки и мышц. Неплохо, но не на каждый день.

Массаж бедер щеткой
Фото Istockphoto/Prostock-Studio

При ежедневном применении повреждается базальный слой кожи, который защищает от воздействия многих вредоносных факторов.

Нанесение лосьона на тело

Это правильный элемент ежедневного ухода. Он нужен для увлажнения, питания кожи и, как правило, придания ей приятного аромата.

Бритье ног

Это на сегодня уже нонсенс. Есть много способов избавления от волос навсегда, при которых кожа не страдает, исключены порезы и травмы. Я бы рекомендовала лазерную эпиляцию, особенно хорош диодный лазер. Он всесезонный, площадь пятна большая, поэтому процедура проходит быстро, без боли и результативно.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог
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Физиомаска

Скорее всего, используется маска с миостимулирующим эффектом.

Я бы не рекомендовала пользоваться этим гаджетом. Стимуляция мышц на лице — не очень хорошая затея. Дело в анатомических особенностях мышц лица. Они крепятся к кости с одной стороны, а другой вплетаются в другую мышцу и кожу, поэтому можно получить обратный эффект. Простимулировать мышцы-депрессоры, которые с возрастом и так тянут лицо вниз, а мышцы-леваторы, поднимающие его вверх, расслабить.
Елена Васильева
Врач-дерматолог, косметолог

Какими бы привлекательными и правильными ни казались трендовые процедуры, не стоит забывать, что эффект для каждого будет индивидуальным. Вместо того, чтобы слепо следовать интернет-веяниям, лучше подобрать процедуры и средства, которые будут подходить именно вам.

Маска для лица. Работают ли уходовые маски для лица? Отвечает косметолог

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