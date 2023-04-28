Почему хочется сладкого? Нутрициолог назвала 4 возможные причины

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Если вы часто не можете устоять перед шоколадкой или пирожным, дело может быть вовсе не в силе воли. Тяга к сладкому иногда указывает на стресс, усталость или проблемы со здоровьем.
Разбираемся в вопросе вместе с членом Ассоциации нутрициологов России Валентиной Салман.
В тарелке должны присутствовать белки (как растительные, так и животные), полезные жиры (растительные масла, авокадо, семечки), сложные углеводы (зеленая гречка, киноа, бурый рис) и достаточное количество клетчатки (овощи, фрукты, ягоды и зелень).
Хром, магний, кальций, цинк, фосфор и сера регулируют углеводный обмен, усиливают восприимчивость клеток к инсулину и помогают нормализовать уровень глюкозы в крови, что в свою очередь снижает тягу к десертам.
В рацион стоит включить морепродукты (креветки, устрицы, мидии), зеленые овощи (все виды капусты, цукини), тыквенные и кунжутные семечки, листовую зелень (шпинат, кейл, петрушку), бобовые (чечевицу, нут) и орехи (миндаль, грецкие орехи).
Недосып, переработки и большое количество стресса усиливают ощущение усталости. Это приводит к желанию съесть больше углеводов.
Старайтесь ложиться спать до 23.00 и спать не менее семи часов в сутки. Это значительно уменьшит уровень стресса, даст организму возможность полноценно отдохнуть и снизит желание получать быстрый заряд бодрости за счет сладостей.Валентина СалманНутрициолог
В состоянии хронического стресса клетки слизистой желудка сильнее обычного синтезируют грелин, гормон аппетита. В таком случае снижается выработка гормонов счастья и спокойствия (окситоцина, серотонина, дофамина и эндорфина) и возникает потребность улучшить настроение с помощью шоколадки или пирожного. Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, контролирует уровень сахара в крови и помогает доставить глюкозу в клетки для дальнейшей выработки энергии.
При инсулинорезистентности клетки теряют чувствительность к действию инсулина, из-за чего глюкоза не поступает в нужном количестве и клетки испытывают энергетический голод. Отсюда появляется слабость, головокружение и тяга к быстрым углеводам, то есть к сладкому.Валентина Салман
В таком случае необходимо сдать анализы и проверить уровень гормонов, чтобы привести в норму здоровье и снизить тягу к сладкому.
Чрезмерное употребление сладостей и десертов чревато развитием необратимых процессов в организме, которые приводят к серьезным заболеваниям.
Разрушение зубов
Избыточное употребление сахара меняет pH ротовой полости. Создает благоприятные условия для развития бактерий, приводит к «вымыванию» кальция и провоцирует образование кариеса.
Лишний вес
Чрезмерное употребление сахара приводит к отекам и лишним килограммам.
Плохая кожа
Большое количество сладостей нарушает микрофлору кишечника, что приводит к высыпаниям на лице, появлению черных точек и развитию акне.
Сахар повреждает коллаген и эластин — белковые волокна, которые сохраняют кожу упругой и молодой, а это ускоряет процессы старения и способствует преждевременному образованию морщин.Валентина Салман
Гормональный дисбаланс
Из-за обилия сахаросодержащих продуктов в организме снижаются объемы белка SHBG, который регулирует баланс тестостерона и эстрогена. Это обусловливает вред сладкого для мужчин, планирующих зачатие ребенка.
Ухудшение умственных способностей
Небольшое количество сахара стимулирует умственную активность. Но его избыток приводит к обратной реакции: ухудшению памяти, внимания и интеллектуальных возможностей.
Сахарная зависимость
Сахар провоцирует чрезмерную выработку дофамина — гормона радости. Он способствует появлению чувства комфорта, защищенности, расслаблению. Так формируется зависимость (похожая на наркотическую), когда организму требуется все большее количество стимулятора в виде сахара.
Постоянно провоцируя выброс эндорфинов сладостями, организм перестает самостоятельно их вырабатывать, а это приводит к резким перепадам настроения, раздражительности и агрессивности.Валентина Салман
В течение дня старайтесь не пропускать основные приемы пищи, чтобы организм не испытывал стресс и не возникало желания получить быструю энергию в виде сладостей.
Сейчас во многих продуктах встречается скрытый сахар, поэтому нарушить суточную норму очень легко. Фруктоза, глюкозный сироп, глюкоза, мальтодекстрин, декстроза, сироп агавы, мед — все это сахар.
Употребляйте продукты с высоким содержанием таких минералов, как хром, магний, кальций, цинк, фосфор и сера. Следите за тем, чтобы рацион был сбалансированным.
Отказаться от сладкого будет проще, если дома не будет соблазнов в виде любимых конфет или печенья. А перед тем как пойти в магазин составляйте список продуктов, которые вам необходимо купить, чтобы приготовить вкусное и сбалансированное блюдо.
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