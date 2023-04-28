Почему хочется сладкого? Нутрициолог назвала 4 возможные причины

Если вы часто не можете устоять перед шоколадкой или пирожным, дело может быть вовсе не в силе воли. Тяга к сладкому иногда указывает на стресс, усталость или проблемы со здоровьем.

Разбираемся в вопросе вместе с членом Ассоциации нутрициологов России Валентиной Салман.

Почему сложно отказаться от сладкого

Несбалансированное питание

В тарелке должны присутствовать белки (как растительные, так и животные), полезные жиры (растительные масла, авокадо, семечки), сложные углеводы (зеленая гречка, киноа, бурый рис) и достаточное количество клетчатки (овощи, фрукты, ягоды и зелень).

Дефицит микроэлементов

Хром, магний, кальций, цинк, фосфор и сера регулируют углеводный обмен, усиливают восприимчивость клеток к инсулину и помогают нормализовать уровень глюкозы в крови, что в свою очередь снижает тягу к десертам.

В рацион стоит включить морепродукты (креветки, устрицы, мидии), зеленые овощи (все виды капусты, цукини), тыквенные и кунжутные семечки, листовую зелень (шпинат, кейл, петрушку), бобовые (чечевицу, нут) и орехи (миндаль, грецкие орехи).

Istockphoto/Vladimir Mironov

Недостаток энергии и хроническая усталость

Недосып, переработки и большое количество стресса усиливают ощущение усталости. Это приводит к желанию съесть больше углеводов.

Гормональный дисбаланс

В состоянии хронического стресса клетки слизистой желудка сильнее обычного синтезируют грелин, гормон аппетита. В таком случае снижается выработка гормонов счастья и спокойствия (окситоцина, серотонина, дофамина и эндорфина) и возникает потребность улучшить настроение с помощью шоколадки или пирожного. Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой, контролирует уровень сахара в крови и помогает доставить глюкозу в клетки для дальнейшей выработки энергии.

В таком случае необходимо сдать анализы и проверить уровень гормонов, чтобы привести в норму здоровье и снизить тягу к сладкому.

Почему стоит ограничить употребление сладкого

Чрезмерное употребление сладостей и десертов чревато развитием необратимых процессов в организме, которые приводят к серьезным заболеваниям.

Разрушение зубов

Избыточное употребление сахара меняет pH ротовой полости. Создает благоприятные условия для развития бактерий, приводит к «вымыванию» кальция и провоцирует образование кариеса.

Istockphoto/guvendemir

Лишний вес

Чрезмерное употребление сахара приводит к отекам и лишним килограммам.

Плохая кожа

Большое количество сладостей нарушает микрофлору кишечника, что приводит к высыпаниям на лице, появлению черных точек и развитию акне.

Гормональный дисбаланс

Из-за обилия сахаросодержащих продуктов в организме снижаются объемы белка SHBG, который регулирует баланс тестостерона и эстрогена. Это обусловливает вред сладкого для мужчин, планирующих зачатие ребенка.

Ухудшение умственных способностей

Небольшое количество сахара стимулирует умственную активность. Но его избыток приводит к обратной реакции: ухудшению памяти, внимания и интеллектуальных возможностей.

Сахарная зависимость

Сахар провоцирует чрезмерную выработку дофамина — гормона радости. Он способствует появлению чувства комфорта, защищенности, расслаблению. Так формируется зависимость (похожая на наркотическую), когда организму требуется все большее количество стимулятора в виде сахара.

Как избавиться от сахарной зависимости

Не голодайте

В течение дня старайтесь не пропускать основные приемы пищи, чтобы организм не испытывал стресс и не возникало желания получить быструю энергию в виде сладостей.

Читайте состав

Сейчас во многих продуктах встречается скрытый сахар, поэтому нарушить суточную норму очень легко. Фруктоза, глюкозный сироп, глюкоза, мальтодекстрин, декстроза, сироп агавы, мед — все это сахар.

Istockphoto/gilaxia

Восполните дефициты минералов

Употребляйте продукты с высоким содержанием таких минералов, как хром, магний, кальций, цинк, фосфор и сера. Следите за тем, чтобы рацион был сбалансированным.

Планируйте покупки в магазине

Отказаться от сладкого будет проще, если дома не будет соблазнов в виде любимых конфет или печенья. А перед тем как пойти в магазин составляйте список продуктов, которые вам необходимо купить, чтобы приготовить вкусное и сбалансированное блюдо.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!