Стоит ли запрещать детям играть в компьютер? Отвечают эксперты

Как на самом деле видеоигры влияют на развитие ребенка.

Еще лет 15 назад компьютерные игры как относительно новое явление встречали в психолого-педагогической среде с однозначным неприятием. Считалось, что ничего кроме агрессии, проблем с вниманием и новой зависимости дать детям они не могут. Сейчас же однозначного мнения об их исключительном вреде или, наоборот, пользе нет.

Вместе со специалистами разберемся, какая польза игр для развития детей была выявлена за это время и как защитить их от все еще существующего вреда.

Чем видеоигры опасны для развития детей

Психолог развития Дарья Захарова выделяет такие факторы негативного влияния игр на неокрепшие умы:

- Активная стимуляция зрительной и слуховой деятельности, которая исключает другие каналы восприятия, нарушая тем самым сенсорный баланс растущего организма.

- Притормаживание развития лобных долей, которые отвечают за поведение, эмоциональную саморегуляцию и вовлечение в чувства других людей.

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- Жестокость некоторых игр может стимулировать чрезмерно агрессивное поведение ребенка.

- Стимуляция определенных центров удовольствия в мозге. Яркая картинка, интересные сюжеты, которые уже придуманы за ребенка, не оставляют пространства для развития воображения.

При возникновении зависимости ребенок может стать рассеянным и раздражительным, у него, скорее всего, появятся сложности в общении с близкими, проблемы с режимом сна (ведь по ночам он будет играть, возможно, втайне от родителей). Если вы заметили нечто подобное в поведении — этим стоит озаботиться. Скорее всего, ребенку нужна ваша помощь, а возможно — и помощь специалиста.

Чем могут быть полезны видеоигры

По мнению психолога, к положительным сторонам геймерства для детей можно отнести:

- Развитие реакции и скорости принятия решений. Многие игры направлены на то, чтобы действовать быстро.

- Возможность проходить уровни заново, которая дает нужное ребенку ощущение, что многое решаемо, и снижает страх сделать ошибку в реальной жизни.

- Стимуляцию тяги к познанию нового и желание двигаться дальше, достигать своей цели.

- Развитие навыков коммуникации в команде и быстрого разрешения споров для командного выигрыша — в случае игр по сети.

- Безопасное пространство для высвобождения агрессии, снижающее для подростков риск выплеснуть негативные эмоции на близких.

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Клинический и спортивный психолог Владимир Дернов тоже считает, что найти плюсы в увлечении детей видеоиграми не так уж сложно. Некоторые из них достаточно очевидны. Например, стратегии помогают учиться долгосрочному планированию и удерживать фокус внимания сразу на многих аспектах происходящего. Некоторые из игр — искать нестандартные ответы и мыслить творчески, шаг за шагом прикладывать усилия, чтобы добиться цели. А игры-антистрессы, в которых нужно собирать в ряд и лопать разные шарики-пузырики, действительно неплохо расслабляют.

Эти суждения подтверждаются в том числе и исследованиями ученых.

Не стоит недооценивать и образовательную функцию видеоигр. Например, в педагогических кругах известен случай, когда в канадской школе «скучную» историю страны решили преподавать с помощью специально разработанной динамичной игры на базе стратегии «Цивилизация 3».

Есть и отдельные случаи, когда игры помогли детям совершить необыкновенный для своего возраста скачок в обучении. И со временем таких историй, надо думать, будет все больше.

И, наконец, в наш виртуальный век увлечение играми открывает перед ребенком целый список неочевидных для родителя карьерных перспектив, подчеркивает эксперт-журналист в игровой индустрии Юлия Крестюхина.

Нужно ли запрещать детям играть

Стоят ли перечисленные возможные плюсы от игр всех опасностей, которые они в себе несут, или лучше поставить спорное занятие под запрет? Специалисты утверждают: высокую цену в виде зависимости и прочих «бонусов» платить не придется, если соблюдать баланс. Для начала — в отношении времени, отведенного на игры.

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Для разных возрастных групп будут разумны такие ограничения:

- 3-5 лет — до 60 минут в день с перерывами;

- 5-7 лет — 60 минут в день с перерывами;

- 7-9 лет — 90 мин в день с перерывами;

- 9-11 лет — 120 мин в день с перерывами;

- 12-14 лет — 180 мин в день с перерывами;

- 14-15 лет — 200 мин в день с перерывами.

Вдобавок к этому эксперты в один голос напоминают о необходимости проверять игры ребенка на соответствие возрастному цензу.

Не менее важна атмосфера в семье. Ведь давно известно, что главный «канал», через который ребенок черпает знания о жизни, — не устные поучения от родителей, а их живой пример. Обмануть ребенка сложнее, чем кажется: говорить одно, а делать противоположное — не работает.

Важно также понимать, что самый щедрый «источник» любой детской зависимости, в том числе и игровой, — отсутствие взаимного доверия и интереса в отношениях с членами семьи.

Укрепить взаимное доверие и выразить свою поддержку ребенку-геймеру поможет доброжелательное участие родных в его увлечении. Отличным решением будет расспросить ребенка о деталях его любимой игры, поиграть вместе или предложить купить ему что-нибудь, что поможет «прокачаться».

Разумеется, ограничивать время, проведенное за компьютером, или нет — решение каждого отдельного родителя. Но не стоит принимать поспешные решения, не разобравшись в ситуации до конца. Часто мы заведомо враждебно относимся к тому, чего не знаем и не понимаем. Вместо того чтобы рубить с плеча, попробуйте сблизиться с ребенком, понять его и погрузиться в его увлечения. Тогда и решение вы сможете принять более взвешенное и оправданное.

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