Чем может грозить недостаток коллагена в организме: отвечает врач

Врач-терапевт и старший консультант международной компании Елена Мановска объяснила, для чего организму нужен коллаген и чем опасен недостаток этого компонента для здоровья.

Что такое коллаген

Коллаген — один из самых распространенных и очень важных белков в организме. Он является главным компонентом соединительной ткани, который играет ключевую роль в поддержании структурной целостности различных тканей и органов. Являясь основным строительным элементом, коллаген отвечает за прочность и эластичность кожи, волос, ногтей, зубов, суставов, костей и сухожилий.

Другими словами, все клетки организма окружены соединительной тканью, которую еще называют межклеточным матриксом, или своеобразным «биологическим клеем». Он связывает все анатомические элементы, участвует в регуляции многих обменных процессов (от водно-солевого до энергетического) и образует высокоспециализированные структуры в виде не только костей и хрящей, но также зубов и мембран.

Почему возникает дефицит коллагена, и чем это опасно

C возрастом, начиная уже с 20 лет, синтез коллагена в организме замедляется. Также на это могут влиять и такие факторы, как неправильное питание, курение, соматические заболевания и так далее. Дефицит коллагена в первую очередь отражается на состоянии кожи: она теряет свои упругость и объем, становится сухой, обвисшей и дряблой. Помимо этого, нехватка белка тормозит регенерацию после повреждений кожного покрова и провоцирует более выраженный целлюлит.

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Утрата коллагена в соединительной ткани влечет за собой скованность движений или и вовсе появление анкилоза — болезни, в ходе которой в суставе появляется патологическое разрастание, блокирующее перемещение костей относительно друг друга. Из-за этого некоторые движения становятся невозможными, а сгибания и разгибания конечностей даются с большим трудом.

Вызывает нехватка коллагена и такие последствия, как продолжительные боли после занятий спортом, медленный рост волос и склонность к их выпадению. Из-за дефицита также страдают зубы (образуются повреждения эмали, формируется неправильный прикус), снижается острота зрения, возникают заболевания желудочно-кишечного тракта.

Как восполнить дефицит коллагена

Чтобы поддерживать уровень коллагена в организме, необходимо получать его извне. Так называемый «белок молодости» содержится в мясе крупного рогатого скота, курице, рыбе, морепродуктах, желатине, костном бульоне и яичных белках.

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Для результата нужно придерживаться питания с высоким содержанием белка на ежедневной основе, что не всегда возможно в условиях загруженного образа жизни. Дополнением к натуральной высокобелковой еде являются различные снеки, напитки. В некоторых случаях по рекомендации врача можно начать принимать различные добавки. Как правило, в них используется сырье животного, морского или растительного происхождения, а сами средства представлены множеством форматов.